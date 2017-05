Feyenoord ook in Champions League met netten voor tribunes

Afgelopen seizoen hing Feyenoord de netten al op bij de drie thuisduels in de Europa League. Dat deed de club omdat de UEFA na wanordelijkheden tijdens de wedstrijd tegen AS Roma in februari 2015 een voorwaardelijke straf van twee duels zonder publiek uitsprak.

Bij de Europa League-duels liet Feyenoord grote delen van de tribune leeg, slechts 26.000 toeschouwers mochten de wedstrijden bijwonen. In de Champions League wil Feyenoord wat meer fans toelaten. De capaciteit van De Kuip bedraagt 51.000 toeschouwers.

"De netten blijven. We willen de stadioncapaciteit wel wat opkrikken in de Champions League", zegt algemeen directeur Eric Gudde tegen het AD.

20 miljoen

Gudde denkt dat de club minimaal 20 miljoen euro aan de Champions League-deelname overhoudt.

"Hoe we dat geld gaan besteden? De begroting leveren we op 15 juni in", aldus de algemeen directeur. "Er zijn legio varianten om het geld aan uit te geven."

"We realiseren twee trainingsaccommodaties, die zouden we sneller kunnen aflossen. Er is een transferbudget. We kunnen de aandelen van de Vrienden van Feyenoord terugkopen. Dat zijn enkele van de mogelijkheden. We gaan er deze maand keuzes in maken.''

Feyenoord is als landskampioen automatisch geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De loting vindt op 24 augustus plaats in Monaco.