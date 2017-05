Overzicht: Deze clubs hebben zich geplaatst voor Champions League

Bij de loting, die op 24 augustus in Monaco wordt verricht, worden de titelverdediger en de kampioenen van de zeven sterkste landen in pot 1 geplaatst. Aan de hand van de UEFA-coëfficiënt worden de overige clubs over de verschillende potten verdeeld.

Met zijn coëfficiënt van 23,212 komt Feyenoord in pot 3 of pot 4 terecht. De Rotterdamse club dankt die lage klassering aan de matige Europese prestaties in de afgelopen vijf jaar.

Voorlopige potindeling Champions League 2017/2018

Pot 1

Titelverdediger: Real Madrid of Juventus

Kampioen Spanje: Real Madrid of FC Barcelona

Kampioen Duitsland: Bayern München

Kampioen Engeland: Chelsea

Kampioen Italië: Juventus, AS Roma of Napoli

Kampioen Frankrijk: vrijwel zeker AS Monaco

Kampioen Rusland: Spartak Moskou

Kampioen Portugal: Benfica

Overige clubs zeker van deelname

Real Madrid

Atletico Madrid

Paris Saint-Germain

FC Porto

Shakhtar Donetsk (gaat naar pot 1 als CL-winnaar ook landskampioen wordt)

Tottenham Hotspur

FC Basel

Feyenoord

RB Leipzig

Nog onduidelijk

Nummer twee Italië (Juventus, AS Roma of Napoli)

Nummer drie Bundesliga (Borussia Dortmund of Hoffenheim)

Nummer drie Engeland (Liverpool, Manchester City of Arsenal )

Kampioen België (Anderlecht of Club Brugge)

Kampioen Turkije (Istanbul Basaksehir of Besiktas)

Winnaar Europa League (Manchester United of Ajax)

De overige negen ploegen plaatsen zich via de voorrondes van de Champions League. Afhankelijk van hun coëfficiënt worden de ploegen over de potten 2, 3 en 4 verdeeld.

Als Ajax de finale van de Europa League verliest van Manchester United, spelen de Amsterdammers in de voorronde via de zogenoemde League Route voor een plaats in de groepsfase van de Champions League.

Geplaatste ploegen League Route, derde voorronde

De vijf ploegen met de hoogste coëfficiënt hebben een beschermde status bij de loting. Ajax heeft in elk geval in de derde voorronde een beschermde status.

Dinamo Kiev

Ajax

Nummer twee België (Anderlecht, Club Brugge of AA Gent)

Nummer twee Rusland (CSKA Moskou of Zenit St. Petersburg)

Steaua Boekarest



Young Boys

OGC Nice

Nummer twee Turkije (Istanbul Basaksehir, Besiktas of Fenerbahçe)

Nummer twee Tsjechië (Slavia Praag of Viktoria Plzen)

Nummer twee Griekenland (AEK Athene, Panathinaikos, PAOK of Panionios)

Play-offs League route

De vijf winnaars van de derde voorronde spelen in de play-offs. Opnieuw hebben de vijf ploegen met de hoogste coëfficiënt een beschermde status tijdens de loting.

Geplaatste ploegen

Sevilla

Sporting Lissabon

Nog onduidelijk

Nummer drie Italië (Juventus, AS Roma of Napoli)

Nummer vier Duitsland (Borussia Dortmund of Hoffenheim)

Nummer vier Engeland (Liverpool, Manchester City of Arsenal)

Kampioenen van de 'kleinere' voetballanden strijden in een aparte voorronde voor de laatste vier tickets voor de groepsfase.

Clubs in tweede voorronde Champions Route

Celtic (Sch)

Red Bull Salzburg (Oos)

FC Kopenhagen (Den)

Ludogorets (Bul)

BATE Borisov (WRu)

APOEL (Cyp)

Maribor (Slv)

Qarabag (Aze)

Malmö FF (Zwe)

Astana (Kaz)

Rosenborg (Noo)

Hapoel Beer Sheva (Isr)

FH (Far)

Zilina (Slw)

Zigiris Vilnius (Lit)

Dundalk (Ier)

Vardar (Mac)

IFK Mariehamn (Fin)

Spartaks Jurmala (Let)

Satmredia (Geo)

De kampioenen van Kroatië, Polen, Servië, Hongarije, Moldavië, Bosnië-Herzegovina, Albanië, Luxemburg en Montenegro.

Clubs in derde voorronde Champions route

Olympiakos

Viitorul Constanta

Kampioen van Tsjechië