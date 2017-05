Zidane: 'Benzema weet ook niet hoe hij al die verdedigers passeerde'

De Franse spits passeerde in de eerste helft liefst drie verdedigers van Atletico op de achterlijn en gaf vervolgens af op Toni Kroos. Keylor Navas bracht knap redding op diens schot, maar Isco tikte alsnog raak in de rebound.

Door die treffer had Real het belangrijke uitdoelpunt te pakken in Vicente Calderon na twee goals van Atletico in het eerste kwartier. De 'Koninklijke' verloor de wedstrijd weliswaar met 2-1, maar die uitslag was ruimschoots genoeg om de finale te bereiken vanwege de 3-0 zege in de heenwedstrijd.

"Ik heb geen idee hoe Benzema zich ontdeed van al die verdedigers", zei een geïmponeerde Zidane over de knappe actie van zijn aanvaller. "Ik heb het hem gevraagd, maar hij wist het zelf ook niet. Voetbal gaat niet alleen om de doelpunten, maar ook om alles wat daaraan vooraf gaat."

Blij

Door de zege plaatste Real Madrid zich voor de derde keer in vier jaar voor de Champions League-finale. De formatie van Zidane kan bovendien de eerste ploeg ooit worden die het miljoenenbal twee keer achter elkaar wint.

"We zijn heel, heel erg blij dat we weer in de finale staan", vervolgde Zidane. "Dit is het resultaat van ons harde werken. We kenden weliswaar een moeizame start tegen Atletico, maar we mogen tevreden zijn met onze prestatie. Ik ben trots op de hele ploeg."

Zidane treft in de finale Juventus, de ploeg waar hij als speler van 1996 tot 2001 onder contract stond. "Dat wordt een speciale wedstrijd voor mij", beseft de Franse coach. "Juventus is heel belangrijk geweest in mijn spelersloopbaan. De club bracht me alles, maar ik ben manager van Real Madrid, de club van mijn leven. Het wordt een mooie finale."