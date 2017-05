Titelverdediger Real Madrid ten koste van Atletico naar CL-finale

Real staat op zaterdag 3 juni in de finale in Cardiff tegenover Juventus, dat dinsdag afrekende met AS Monaco. De 'Koninklijke' hoopt in Wales zijn zege van vorig seizoen te prolongeren. Als dat lukt, dan is de Spaanse club de eerste die twee jaar op rij de Champions League weet te winnen.

Atletico ging woensdag furieus van start in Estadio Vicente Calderon, dat voor de laatste keer decor was voor een Europees duel. Het stadion wordt komende zomer gesloopt. Dankzij treffers van Saul Niguez en Antoine Griezmann stond het na een kwartier al 2-0. Daarmee had Atletico de 3-0 nederlaag van vorige week in Santiago Bernabeu al bijna weggepoetst.

Kort voor rust tekende Isco na een prachtige actie van Karim Benzema echter voor het cruciale uitdoelpunt van Real. Daardoor stond Atletico in de tweede helft opnieuw voor de opdracht om driemaal te scoren. In de tweede helft kregen beide ploegen nog kansen, maar er werd niet meer gescoord.

Met elf zeges in de Champions League en diens voorganger Europa Cup I is Real Madrid al recordhouder. Juventus stond achtmaal eerder in de finale van het belangrijkste Europese clubtoernooi, maar won alleen in 1985 en 1996. De zes nederlagen in de finale van 'Juve' zijn een record.

In 1998 stonden de twee grootmachten al tegenover elkaar in de eindstrijd. Real, met Clarence Seedorf op het middenveld, won destijds met 1-0 van Juventus, waar Real-trainer Zinedine Zidane en Edgar Davids meespeelden.

Gretig

Atletico stond vooraf voor een schier onmogelijke opgave om de 3-0 nederlaag uit het heenduel goed te maken. De verliezend finalist van vorig jaar kwam zeer gretig uit de startblokken en was al enkele malen gevaarlijk geweest voordat Saul in de twaalfde minuut een hoekschop van Koke binnenkopte.

Drie minuten later ontplofte Estadio Vicente Calderon bijkans van vreugde toen de Turkse arbiter Cuneyt Cekir een strafschop gaf aan Atletico na een overtreding van Raphaël Varane op Fernando Torres. Hoewel Griezmann bij zijn aanloop uitgleed en Navas een hand tegen zijn inzet kreeg, belandde de penalty toch in het doel: 2-0.

Cekir had in die fase zijn handen vol om de verthitte derby onder controle te houden. In de eerste helft gaf de ervaren scheidsrechter vijf gele kaarten.

Kort voor rust zorgde Isco voor opluchtig voor Real door de 2-1 aan te tekenen. Benzema kreeg de bal nabij de cornervlag uit een ingooi en passeerde in die uitzichtloze situatie liefst drie Atletico-verdedigers. Zijn voorzet werd hard ingeschoten door Toni Kroos, maar Atletico-doelman Jan Oblak had een fenomenale redding in huis. Tegen de rebound van dichtbij van Isco was echter geen kruid gewassen.

Geloof

Na rust was de energie en het geloof bij Atletico verdwenen, al probeerde de thuisploeg het nog wel. Na ruim een uur spelen had Real-doelman Navas een prachtige dubbele redding in huis, na inzetten van Yannick Carrasco en invaller Kevin Gameiro.

Even later werd een treffer van Ronaldo afgekeurd. De Portugees leek inderdaad nipt buitenspel te staan toen hij een afstandsschot van Luka Modric verlengde.

In de slotfase liet Benzema nog een goede mogelijkheid voor Real onbenut, terwijl Gameiro en Griezmann dicht bij een ruimere marge waren voor Atletico. Daardoor eindigde het duel in een kleine zege voor Atletico, maar verlieten de spelers van Real juichend het veld.

