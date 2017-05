Jardim en Monaco verlaten Champions League met opgeheven hoofd

"We hebben het heel goed gedaan in Champions League, we zijn blij en trots", aldus Jardim na de 2-1 nederlaag in Turijn. Een week geleden won Juventus in Monaco al met 0-2, waardoor de Italianen zich zonder veel problemen plaatsen voor de finale.

"Voor veel van mijn spelers was dit hun eerste ervaring op dit niveau, terwijl Juventus een zeer ervaren team heeft", zei Jardim. "Paulo Dybala was vandaag hun jongste speler, en hij is 23. Wij hebben veel spelers die jonger zijn dan dat."

De coach van AS Monaco weet dan ook zeker dat zijn ploeg nog veel kan groeien. "In een paar jaar zal deze ploeg 25 of 30 procent sterker zijn. Veel van mijn spelers zullen op een heel hoog niveau gaan acteren."

Jardim gaf toe dat Juventus de verdiende finalist is. "We hebben deze halve finale vorige week verloren in het thuisduel. Een 2-1 nederlaag in Turijn is een goed resultaat, zeker tegen een ploeg die al zeven duels geen tegentreffer had geïncasseerd. De 0-2 in Monaco heeft ons de das omgedaan."

Mbappé

Kylian Mbappé, het 18-jarige supertalent dat de enige Monaco-treffer maakte in de halve finale, keek ook vooral met trots terug op de Champions League-campagne van zijn ploeg.

"We hoeven ons nergens voor te schamen. We hebben heel veel geleerd door tegen de beste ploegen te spelen. Volgend seizoen willen we nog sterker terugkeren."

Allegri

Juventus-trainer Massimiliano Allegri bleef bescheiden nadat hij voor de tweede keer - na 2015 - de Champions League-finale bereikte met de 'Oude Dame'.

"Ik heb geen mensen nodig om over mijn verdiensten te praten", aldus Allegri. "Ik probeer mijn werk met heel veel enthousiasme te doen, maar ik ben niet geïnteresseerd in meningen van anderen die zeggen dat ik de beste ben."

Juventus speelt op zaterdag 3 juni in de finale in Cardiff tegen Real Madrid of Atletico Madrid. Real verdedigt woensdagavond in de return in het stadion van Atletico een 3-0 voorsprong.