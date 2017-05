Trotse Buffon (39) vreesde dat CL-finale in 2015 zijn laatste zou zijn

Juventus plaatste zich in Turijn ten koste van AS Monaco voor de tweede keer in drie jaar voor de Champions League-finale. Buffon verloor in 2015 de eindstrijd al van FC Barcelona (3-1).

"Iedereen dacht dat die finale de laatste van mij zou zijn en ik moet toegeven dat ik dat zelf ook dacht. Dit laat dus maar weer eens zien dat hard werken wordt beloond", aldus Buffon na de 2-1 zege op Monaco in de return.

De routinier van Juventus hield dit Champions League-seizoen liefst negen wedstrijden de nul. Kylian Mbappé slaagde er dinsdag overigens wel in om Buffon te passeren, maar het doelpunt van de 18-jarige aanvaller bleek niet meer dan een eretreffer.

Lastig

Mario Mandzukic en Dani Alves hadden de thuisploeg voor rust namelijk al op een 2-0 voorsprong gezet. Door de 0-2 zege van Juventus in de heenwedstrijd was Monaco dus kansloos voor een finaleplek.

Hoewel Juventus met een comfortabele uitgangspositie aan de return begon, rekende Buffon zich van tevoren nog niet rijk. "Als ik dat had gedaan, dan was het allemaal heel anders gelopen", denkt de Italiaan, die veell vertrouwen heeft in de eindstrijd.

"Het was ongelooflijk moeilijk, maar we hebben het gered tot Cardiff. Ik ben in goede vorm en mijn teamgenoten ook, dus ik kan onmogelijk zeggen dat we ons doel hebben bereikt. We willen die finale winnen."

Woensdag spelen Atletico Madrid en Real Madrid in de andere halve finale tegen elkaar. Real verdedigt een 3-0 voorsprong.