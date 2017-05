Khedira keert terug in basis Juventus voor return tegen AS Monaco

Khedira ontbrak vorige week in de heenwedstrijd nog in de selectie wegens een schorsing. Door zijn terugkeer in de basis neemt Marchisio weer plaats op de bank van Juventus.

Ook Juan Cuadrado moet weer genoegen nemen met een reserveplek. De voorhoede wordt gevormd door Gonzalo Higuain en Mario Mandzukic.

Bij AS Monaco is in de voorhoede zoals gebruikelijk weer plaats voor Kylian Mbappé en Radamel Falcao. De aanvallers kwamen dit seizoen ieder al vijf keer tot scoren in het miljoenenbal.

Joao Moutinho en Andrea Raggi, die vorige week in Monaco nog op de bank begonnen, staan dit keer wel aan de aftrap. Dat gaat ten koste van respectievelijk Fabinho en Djibril Sidibé.

Kuipers

Juventus verdedigt in Turijn een 2-0 voorsprong uit de heenwedstrijd. De 'Oude Dame' hield al in negen wedstrijden dit Champions League-seizoen de nul. Björn Kuipers is de scheidsrechter in het Juventus Stadium.

Opstelling Juventus: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Dani Alves, Dybala, Mandzukic; Higuain

Opstelling AS Monaco: Subasic; Jemerson, Raggi, Glik; Dirar, Bernardo Silva, Moutinho, Bakayoko, Sidibé; Mbappé, Falcao

De return in de halve finale van de Champions League tussen Juventus en AS Monaco begint om 20.45 uur. Het duel in Turijn is live te zien op Veronica of NU.nl.