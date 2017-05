Deze vijf dingen moet je weten over Atletico Madrid-Real Madrid

1. Negentiende finale voor Real?

Na de 3-0 thuiszege is Real Madrid dicht bij een plek in de finale. Dat zou de negentiende Europese finale (veertien keer Champions League/Europa Cup I, twee keer Europa Cup II en twee keer Europa Cup III) in de geschiedenis zijn.

Momenteel delen Real en aartsrivaal FC Barcelona het record van achttien Europese finales. Real won dertien van zijn finales, waarvan elf in de Champions League/Europa Cup I.

2. 268e 'Derbi madrileño'

Beide ploegen staan voor de 268e keer tegenover elkaar. In al die derby's boekte Atletico slechts acht keer een thuiszege die vanavond voldoende zal zijn om de finale te bereiken of een verlenging af te dwingen.

De laatste keer dat dit lukte, was op 7 februari 2015, toen de ploeg van Diego Simeone met 4-0 won, dankzij treffers van Tiago, Saul Ñiguez, Antoine Griezmann en Mario Mandzukic.

3. Ronaldo naar 400?

Cristiano Ronaldo heeft momenteel 399 treffers voor Real Madrid achter zijn naam staan. De Portugese superster maakte in het heenduel met Atletico een hattrick. Dat was de zevende keer dat hij drie treffers maakte in een Champions League-duel, waardoor hij dat record nu deelt met Lionel Messi.

Ronaldo verkeert de laatste weken in bloedvorm. De laatste elf doelpogingen in de Champions League van Ronaldo leverden liefst acht doelpunten op. Zijn laatste vijf schoten waren allemaal raak.

4. Afscheid van Vicente Calderon

Dit wordt de laatste Europese wedstrijd in Estadio Vicente Calderon. Atletico Madrid verlaat de voetbaltempel waar het sinds 1966 zijn thuisduels speelt komende zomer voor het nieuwe Estadio La Peineta. Vicente Calderon wordt gesloopt, waarna er een park gebouwd wordt.

Antoine Griezmann is vooralsnog de laatste Europese doelpuntenmaker in het stadion. De Franse spits benutte een strafschop in de 1-0 overwinning op Leicester City in de kwartfinales.

