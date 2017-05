Zidane kiest voor aanval tegen Atletico ondanks 3-0 voorsprong

"Atletico heeft ook zijn wapens, maar die kunnen we alleen antwoord bieden door ons eigen pad te volgen. Dat betekent dat we gaan proberen te scoren'', zei trainer Zinedine Zidane dinsdag in aanloop naar de return in de halve finale van de Champions League.

Real won het thuisduel vorige week met 3-0 door drie doelpunten van Cristiano Ronaldo. De ploeg van Zidane is daarmee dicht bij de derde Champions League-finale in in vier jaar tijd.

Real won het belangrijkste Europese clubtoernooi al elf keer en is daarmee recordhouder. In 2014 en 2016 won de Spaanse grootmacht de finale van Atletico.

Onderschatting

Zidane waakt door de goede resultaten in het verleden voor onderschatting tegen de stadgenoot, dat voor het laatst een Europese wedstrijd speelt in Vicente Calderon.

"Het feit dat we Atletico in de vorige twee finales hebben verslagen, betekent niet zoveel voor nu. Het zou een grote fout zijn om te denken dat we wel even de finale zullen halen. We moeten ons gewoon weer bewijzen", aldus Zidane.

