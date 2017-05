Trainer Jardim wijt nederlaag AS Monaco aan Juventus-doelman Buffon

"De effectiviteit van Juventus en de reddingen van Buffon hebben het verschil gemaakt. Het is jammer voor ons dat hij twee of drie geweldige reddingen in huis had", zei Jardim.

Niet alleen Buffon liet zich van zijn beste kant zien, maar ook Gonzalo Higuain had het met twee doelpunten op zijn heupen. De Argentijnse spits produceerde na een half uur de openingstreffer en verdubbelde een kwartier na rust de score.

Jardim had ondanks de uitslag complimenten over voor zijn spelers. "Ik ben blij met mijn ploeg. Ze hebben een mooie impressie van het Franse voetbal gegeven. Juventus begon veel beter aan de wedstrijd, maar we slaagden erin om de balans te herstellen."

Finale

De 0-2 in het Stade Louis II zorgde er wel voor dat de kansen van Monaco op een plek in de finale tot een minumum zijn geslonken, al hield Jardim hoop.

"Het wordt moeilijk, maar we moeten geloven in onze kansen. De beste manier om nog de kleinst mogelijke kans te hebben is door komend weekend Nancy te verslaan en onszelf vertrouwen te geven op weg naar Turijn."

De return wordt volgende week dinsdag vanaf 20.45 uur afgewerkt. Net als Juventus staat ook Real Madrid met één been in de eindstrijd. De titelverdediger was afgelopen dinsdag in eigen huis al met 3-0 te sterk voor stadgenoot Atletico Madrid.