Chiellini is doelman Buffon dankbaar na knappe winst Juventus

Zowel in de eerste als tweede helft hield de 39-jarige keeper de Italiaanse grootmacht een aantal keer knap op de been in het heenduel van de halve finale in de Champions League.

Juventus won dankzij twee treffers van Gonzalo Higuain en bij beide doelpunten was Dani Alves de aangever, maar Chiellini vond dat de bijdrage van Buffon niet vergeten moet worden.

"We zijn Alves en Higuain dankbaar, maar soms hadden we Buffon ook nodig. We gaven een aantal kansen weg, maar als Monaco gevaarlijk werd, hadden wij Gigi", was de 32-jarige verdediger lovend.

"Een 2-0 uitzege is gewoon heel belangrijk en we zijn er dan ook heel blij mee. Sommige dingen hadden wel beter gekund, zowel in verdedigend opzicht als wanneer we de bal hadden."

Door de knappe overwinning in Monaco is Juventus dicht bij de finale. Twee jaar geleden stond de 'Oude Dame' ook in de eindstrijd, maar toen was FC Barcelona met 3-1 te sterk. "Als we de finale halen, zullen we die anders benaderen dan twee jaar geleden", aldus Chiellini.

Higuain

Doelpuntenmaker Higuain scoorde tot de wedstrijd in Monaco drie keer in dit Champions League-seizoen en dat zat de 29-jarige Argentijn niet helemaal lekker. Zijn twee goals kwamen dan ook als geroepen.

"Ik heb hier zo hard voor gevochten. Ik ben echt heel blij met mijn doelpunten, maar het is nog niet gedaan", zei de oud-speler van Napoli.

"Ik heb nog niet heel veel gescoord in de Champions League, maar ik wist dat ik gewoon rustig moest blijven en hard moest werken. We wilden als team ook de nul houden, dus we zijn blij met dit resultaat."

Juventus staat net als Real Madrid met een been in de Champions Leage-finale. De return in Turijn staat volgende week dinsdag op het programma.

