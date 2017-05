Monaco met Bakayoko in basis, Juventus zonder Cuadrado

Middenvelder Bakayoko was in aanloop naar de wedstrijd in het Stade Louis II nog een twijfelgeval door een gebroken neus, maar hij treedt aan met een masker.

Bij Juventus is Cuadrado bankzitter. De Colombiaan had in de voorbije weken een basisplaats. Verdediger Andrea Barzagli vervangt hem, waardoor rechtsback Dani Alves doorschuift naar voren.

De wedstrijd tussen Monaco en Juventus begint om 20.45 uur en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz.

Monaco rekende in de kwartfinales over twee wedstrijden af met Borussia Dortmund. Juventus schakelde FC Barelona uit. Het eerste duel in de andere halve eindstrijd ging dinsdag tussen Real Madrid en Atletico Madrid en eindigde in 3-0.

Opstelling AS Monaco: Subasic; Dirar, Glik, Jemerson, Sidibé; Lemar, Fabinho, Bakayoko, Bernardo Silva; Falcao, Mbappé.

Opstelling Juventus: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Marchisio; Dani Alves, Dybala, Mandzukic; Higuain.