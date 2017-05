Ronaldo is ploeggenoten dankbaar na 400e treffer voor Real

De 32-jarige Portugees was verantwoordelijk voor alle treffers, waardoor hij nu precies op 400 doelpunten staat namens de 'Koninklijke'. Hij had daar slechts 389 wedstrijden voor nodig.

"Het hele team moet gefeliciteerd worden, want we waren vandaag fenomenaal. We speelden goed van begin tot eind en mede daardoor kon ik mijn 400e doelpunt voor Real maken", toonde Ronaldo zich enigszins bescheiden.

De wereldvoetballer van het jaar beaamde dat Real dicht bij de derde finaleplaats in vier jaar is, maar hij hield wel een kleine slag om de arm.

"We staan er nu goed voor, maar het is nog niet helemaal gedaan. Atletico blijft een heel sterke ploeg en staat niet per toeval in de halve finales. We moeten geconcentreerd blijven."

Hattrick

Met zijn hattrick tegen Atletico schroefde Ronaldo zijn aantal treffers in de Champions League op naar 103. Hij is pas de vierde speler in de geschiedenis van de Champions League die drie keer weet te scoren in de halve finales.

Robert Lewandowski (Borussia Dortmund in 2013), Ivica Olic (Bayern München in 2010) en Alessandro Del Piero (Juventus in 1998) gingen de aanvaller van Real voor.

Ronaldo maakte daarnaast zijn zevende hattrick in de Champions League. Lionel Messi van FC Barcelona heeft er eveneens zeven op zijn naam staan en moet dat record nu dus delen.

Volgende week woensdag is om 20.45 uur de return tussen Atletico en Real in Vicente Calderon. De finale van de Champions League is op zaterdag 3 juni in Cardiff.