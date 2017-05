Real met één been in CL-finale dankzij hattrick Ronaldo tegen Atletico

De Portugees zette Real vroeg in de wedstrijd met een kopbal op voorsprong en hij verdubbelde een kwartier voor tijd met een harde uithaal de score in Santiago Bernabeu. In de laatste minuten maakte de vedette er ook nog 3-0 van.

Dankzij de royale zege is Real dicht bij de derde finaleplaats in vier jaar. De 'Koninklijke' won de Champions League al in 2014 en 2016 en kan de eerste club worden die het prestigieuze toernooi in twee opeenvolgende jaren wint.

Door zijn treffers schroefde de 32-jarige Ronaldo zijn recordaantal doelpunten in de Champions League verder op. De aanvaller van Real scoorde al 103 keer in het miljoenenbal, waarmee hij het record stevig in handen heeft. Lionel Messi (FC Barcelona) is de nummer twee op de lijst met 94 doelpunten.

Volgende week woensdag is om 20.45 uur de return tussen Atletico en Real in Vicente Calderon. De finale van de Champions League is op zaterdag 3 juni in Cardiff.

De andere halve eindstrijd gaat tussen AS Monaco en Juventus. De eerste wedstrijd tussen die clubs wordt woensdag in het Stade Louis II in Monaco gespeeld. De return wordt zes dagen later afgewerkt.

Storm

De eerste grote kans in Bernabeu was dinsdag na zes minuten voor Dani Carvajal. De rechtsback van Real stuitte op doelman Jan Oblak. Dat bleek een voorbode voor een vroege voorsprong, want drie minuten later was het Ronaldo die van dichtbij raak kopte.

Daarmee was de storm in de open beginfase nog niet gaan liggen. Oblak moest redding brengen bij een kopbal van Raphaël Varane, terwijl Real-doelman Keylor Navas aan de andere kant voor het eerst in actie moest komen toen Kevin Gameiro gevaarlijk doorkwam.

Atletico kwam er iets meer uit, maar de kansen in de eerste helft bleven voor Real. Luka Modric zag een schot net naast gaan en bij een omhaal van Karim Benzema scheerde de bal over de lat van het doel van keeper Oblak.

Slordig

Na rust daalde de amusementswaarde. Real speelde slordig, maar de stadgenoot was eveneens onzorgvuldig en slaagde er daardoor niet in om de 'Koninklijke' echt in de problemen te brengen.

Gaandeweg de tweede helft werd het er niet beter op. De wedstrijd lag vaak stil door overtredingen en opstootjes en van echt gevaarlijke momenten voor één van beide doelen was eigenlijk geen sprake.

Bij een zeldzame kans was het wel direct raak. Atletico-verdediger Filipe Luis slaagde er niet in om Ronaldo af te stoppen, waarna de Portugees met een harde volley voor 2-0 zorgde. De wereldvoetballer van het jaar deed Atletico nog meer pijn door op aangeven van Lucas Vazquez zijn hattrick te voltooien.