Buffon met Juventus op zijn hoede voor 'jeugdig en energiek' Monaco

"Wij hebben meer ervaring, maar zij hebben een jeugdig en energiek team", zei de 39-jarige doelman tijdens een persconferentie in Monaco.

In het Stade Louis II staat woensdag de 18-jarige Kylian Mbappé aan de aftrap voor de Monegasken, die voor het eerst sinds 2004 weer in de halve finales van de Champions League staan. De Franse spits scoorde deze campagne al vijf keer.

"Als je zo jong bent, en dat weet ik uit eigen ervaring, voel je je onoverwinnelijk. Op die manier hebben ze topteams verslagen", zei Buffon, die in tien Champions League-wedstrijden slechts twee doelpunten tegen kreeg.

"Ik heb twee keer de nul gehouden tegen Barcelona en daarmee een weddenschap gewonnen met de jongens", grapte de routinier, die tegen Monaco een open wedstrijd verwacht. "Tegen een onbevangen en onvoorspelbaar team is alles mogelijk."

Jardim

De coach van Monaco, Leonardo Jardim, kon zich wel vinden in de woorden van Buffon. "Wij kunnen overal scoren. Ook volgende week in Turijn. We hebben het ook laten zien in Dortmund en Manchester waar we drie doelpunten maakten", aldus de Portugees.

De 42-jarige trainer prees op de persconferentie het aanvallende karakter van zijn elftal. "Maar Juventus is een ander verhaal. Zij voetballen ook aanvallend en hebben bovendien een hechte defensie."

Jardim weet nog niet of hij een beroep kan doen op Monaco-middenvelder Tiemoué Bakayoko, die een gebroken neus heeft. "Misschien speelt hij met een masker. Dat gaan we woensdag bekijken"

De wedstrijd tussen Monaco en Juventus begint woensdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz.

Monaco rekende in de kwartfinales over twee wedstrijden af met Borussia Dortmund. Juventus schakelde FC Barelona uit. Het eerste duel in de andere halve eindstrijd gaat dinsdag tussen Real Madrid en Atletico Madrid.

Monaco-Juventus is woensdag live te zien op Veronica, NUsport.nl en in de NUsport-app. De uitzending begint om 20.00 uur. Wil je een melding op je smartphone of tablet ontvangen zodra de opstellingen bekend zijn? Klik dan onder dit artikel op de tag 'Champions League Alert' en kies voor 'Mijn nieuws + pushbericht'.