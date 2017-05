Vijf dingen die je moet weten over AS Monaco-Juventus

1. Juventus jaagt op 'treble'

Juventus is de enige club die nog in de race is om dit seizoen de 'treble' te pakken: het landskampioenschap, de nationale beker en de Champions League. In de Serie A heeft de 'Oude Dame' met nog vier wedstrijden te gaan negen punten voorsprong op nummer twee AS Roma, op 2 juni staat 'Juve' tegenover Lazio in de finale van de Coppa Italia.

Zeven clubs pakten eerder de 'treble' in Europa, waaronder Ajax (in het seizoen 1971/1972) en PSV (1987/1988). FC Barcelona is de enige club die dat twee keer deed. De enige Italiaanse club die de treble won, was het Internazionale van José Mourinho en Wesley Sneijder in 2010.

2. Monaco wil 2004 herhalen

AS Monaco hoopt op een herhaling van het seizoen 2003/2004. De Monegasken bereikten toen onder leiding van Didier Deschamps verrassend de finale van de Champions League, waarin werd verloren van het FC Porto van Mourinho. Op weg naar de finale schakelden de Fransen toen onder andere Real Madrid en Chelsea uit.

2003/2004 was ook het seizoen van de gedenkwaardige 8-3 overwinning van Monaco op Deportivo La Coruna. De Kroaat Dado Prso maakte vier goals voor Monaco. Het was lange tijd de meest doelpuntrijke wedstrijd ooit in de Champions League, totdat Borussia Dortmund-Legia Warschau dit seizoen in 8-4 eindigde.

3. Juventus sterk in halve finales

Juventus speelt voor de zevende keer een halve finale in het miljoenenbal. Van die voorgaande zes keer stootte Juve vijfmaal door naar de finale, maar daarvan werd er slechts één gewonnen, in 1995/1996 tegen Ajax.

De huidige koploper in de Franse Ligue 1 staat voor de vierde keer in de halve finale sinds de oprichting van de Champions League. In 1993/1994, 1997/1998 en 2003/2003 reikte AS Monaco ook al zo ver. Geen enkele andere Franse club slaagde erin om vaker dan één keer de halve finale te bereiken. Alleen in 2003/2004 plaatste Monaco zich voor de finale, die dus verloren werd van FC Porto.

4. Beste defensie tegen superaanval

Dat Juventus de kunst van het verdedigen beheerst, mag geen verrassing heten. De 'Oude Dame' hield in deze editie van de Champions League in tien duels al acht keer de nul (een record) en incasseerde pas twee treffers, in de groepswedstrijden tegen Olympique Lyon en Sevilla. Doelman Gianluigi Buffon heeft de laatste vijf duels op rij zijn doel schoon gehouden.

AS Monaco heeft al vier CL-wedstrijden op rij minstens drie doelpunten gemaakt. Dat komt voornamelijk door het dodelijke spitsenduo Radamel Falcao-Kylian Mbappé. De 31-jarige Colombiaan maakte liefst 45 treffers in vijftig Europese wedstrijden. De 18-jarige Fransman scoorde in elke knock-outwedstrijd dit jaar en is de jongste doelputenmaker in de CL dit seizoen. Juventus-verdediger Dani Alves is met 33 jaar de oudste.

