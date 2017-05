Atletico-coach Simeone op zijn hoede voor stormachtige start Real

"Ze zullen proberen ons pijn te doen, zeker vlak na het eerste fluitsignaal, met de ambiance van Bernabeu erbij", keek de Argentijnse coach maandag vooruit naar de eerste van twee ontmoetingen.

De strijd tussen de Madrileense topclubs is een herhaling van de Champions League-finale van 2014 en 2016. In beide gevallen trok Real aan het langste eind

"Ik ga dinsdag niet van een specifieke uitslag uit", zei Simeone. "Het zal dicht bij elkaar liggen en hopelijk kunnen we de ruimte die we creëren benutten. Zij zullen sterk beginnen, zoals ze thuis altijd doen."

"Met Isco, James Rodriguez en Marco Asensio kunnen ze ook nog op verschillende manieren spelen. We zullen sterk moeten zijn, zeker in het begin."

Return

Simeone kan in ieder geval niet beschikken over Juanfran, Augusto Fernandez en Jose María Gimenez. De laatste liep zaterdag in de gewonnen wedstrijd tegen Las Palmas (0-5) een spierblessure in zijn bovenbeen op.

De Atletico-trainer heeft al nagedacht over de return. "Ik zoek naar een manier om verlenging te voorkomen", zei hij. "Een verlenging in eigen huis spelen kan een nadeel zijn, dus we moeten wat verzinnen om dat te voorkomen."

Het eerste halve finale-duel tussen Real en Atletico staat dinsdag onder leiding van de Engelse scheidsrechter Martin Atkinson. De aftrap is om 20.45 uur.

Real Madrid-Atletico Madrid is dinsdag live te zien op Veronica, NUsport.nl en in de NUsport-app. De uitzending begint om 20.00 uur. Wil je een melding op je smartphone of tablet ontvangen zodra de opstellingen bekend zijn? Klik dan onder dit artikel op de tag 'Champions League Alert' en kies voor 'Mijn nieuws + pushbericht'.