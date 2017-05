Vijf dingen die je moet weten over Real Madrid-Atletico Madrid

1. Real Europese angstgegner voor Atletico

In de afgelopen drie seizoenen was deze wedstrijd twee keer het affiche in de finale. In het seizoen 2013/2014 won Real na verlenging met 4-1 en vorig seizoen ging Atletico na strafschoppen ten onder, nadat het na verlenging 1-1 was gebleven. Tussendoor kwamen de Madrileense rivalen elkaar ook in het seizoen 2014/2015 tegen in de knock-outfase. In de kwartfinales was Real toen over twee wedstrijden met 1-0 te sterk.

Slechts één keer won Atletico een Europese wedstrijd tegen de Madrileense buur. In het seizoen 1958/1959 boekten de 'Rojiblancos' een 0-1 overwinning in de tweede halve finale van de Europacup I. Dat was toen echter niet genoeg om Real uit de finale te houden, omdat 'Los Blancos' de play-off wonnen.

2. Real historisch ijzersterk

Voor de 28e keer, en voor de zevende keer op rij, staat Real Madrid in de halve finale van het hoogste Europese toernooi, een absoluut record. Mocht 'de Koninklijke' de finale halen, dan bereikt het voor de vijftiende keer de eindstrijd van de Europacup I/Champions League, meer dan welke andere club dan ook.

Op dit moment is Real al veertien wedstrijden op rij ongeslagen in de Champions League. De laatste nederlaag was tegen VfL Wolfsburg, op 6 april 2016.

3. Atletico hunkert naar CL-titel

Vijf keer eerder bereikte Atletico de halve finales van de Europacup I/Champions League en drie keer stoomde de ploeg door naar de finale. De eindzege ontbreekt echter nog op de erelijst. Zoals gezegd stak Real Madrid daar twee keer een stokje voor en in 1973/1974 verloor Atletico van Bayern München. Atletico is de enige club die drie finales speelde op het hoogste Europese niveau en ze allemaal verloor.

De Champions League is de enige beker die nog ontbreekt in de prijzenkast voor Atletico. Als de ploeg van Diego Simeone dit jaar eindelijk weet te winnen, is het de zesde club in de historie die de drie grootste Europese toernooien heeft gewonnen. Iets wat stadgenoot Real niet zal lukken, want die club won de inmiddels verdwenen Europa Cup II nooit.

4. Hopen op topscorers

Cristiano Ronaldo heeft in zijn eentje precies evenveel doelpunten in de Champions League gemaakt als Atletico Madrid in zijn geheel (honderd, exclusief kwalificatie). Door zijn zeven goals in de huidige jaargang (waaronder vijf in de twee kwartfinales tegen Bayern München), is de Portugees de eerste speler ooit met honderd treffers in het hoofdtoernooi.

Bij Atletico is de hoop gevestigd op Antoine Griezmann. De Fransman maakte in zijn loopbaan tot dusverre veertien goals namens de 'Rojiblancos' in het miljoenenbal. Vijf daarvan maakte hij in deze editie.

