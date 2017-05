Zidane ziet Real niet als favoriet in halve finale tegen Atletico

"We kunnen niet vertrouwen op het verleden. Dat was positief voor ons, maar nu zal alles anders zijn. We zijn niet de favoriet, het is fiftyfifty", aldus Zidane maandag op zijn persconferentie in aanloop naar het eerste halvefinaleduel van dinsdag in Estadio Santiago Bernabeu.

De strijd tussen de Madrileense topclubs is een herhaling van de Champions League-finale van 2014 en 2016. In beide gevallen trok Real aan het langste eind; drie jaar geleden met 4-1 na verlenging en vorig jaar na strafschoppen.

"We kennen elkaar heel goed", zei Zidane. "We gaan ook niet opeens wat anders doen voor deze wedstrijd. We hebben ons goed voorbereid en kunnen niet wachten tot het duel begint."

De Fransman liet zich lovend uit over Atletico en zijn collega Diego Simeone. "Atletico is de laatste vier, vijf jaar steeds beter geworden en ze maken het ons altijd heel lastig. Ze geven nooit op, wat de situatie ook is."

"Ze vechten en strijden en weten precies wat hun sterke punten zijn en hoe ze die het beste kunnen gebruiken. Maar wij hebben ook genoeg wapens en we denken vooral aan wat we zelf moeten doen."

Varane

Zidane kan dinsdag beschikken over Raphaël Varane, die vorige week in het competitieduel met Deportivo La Coruña zijn rentree maakte na blessureleed.

Collega-verdediger Pepe is nog niet fit genoeg. "Maar ik ben blij dat ik met Varane, Sergio Ramos en Nacho in de beslissende fase van het seizoen kan beschikken over drie centrale verdedigers", aldus Zidane, die het zonder Gareth Bale moet doen.

Real en Atletico speelden dit seizoen in de competitie al twee keer tegen elkaar. In november vorig jaar won Real op bezoek in Vicente Calderon met 0-3, terwijl het duel in Estadio Santiago Bernabeu begin april in 1-1 eindigde.

Real staat voor het zevende seizoen op rij in de halve finales van het belangrijkste Europese clubtoernooi. Atletico zit voor de derde keer bij de laatste vier in de Champions League, die sinds 1992 bestaat.

Het eerste halve finale-duel staat dinsdag onder leiding van de Engelse scheidsrechter Martin Atkinson. De aftrap is om 20.45 uur.

Real Madrid-Atletico Madrid is dinsdag live te zien op Veronica, NUsport.nl en in de NUsport-app. De uitzending begint om 20.00 uur. Wil je een melding op je smartphone of tablet ontvangen zodra de opstellingen bekend zijn? Klik dan onder dit artikel op de tag 'Champions League Alert' en kies voor 'Mijn nieuws + pushbericht'.