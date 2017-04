Nieuwe kuitblessure kost Bale waarschijnlijk halve finale-duels CL

Bale heeft een tweedegraads spierscheuring in zijn linkerkuit opgelopen, meldt Real dinsdag op de site van de club.

Zoals te doen gebruikelijk noemt 'De Koninklijke' geen herstelduur voor een geblesseerde speler, maar voor een dergelijke kwetsuur staat normaal gesproken een hersteltijd van drie tot zes weken.

Volgens de Spaanse krant AS verwacht Real dat Bale over drie tot vier weken pas weer kan spelen.

Dat zou betekenen dat de Welshe vleugelspeler niet mee kan doen in Champions League-duels met Atletico. Real speelt op dinsdag 2 mei eerst thuis tegen de stadgenoot en gaat acht dagen later op bezoek bij de ploeg van Diego Simeone.

Clasico

Bale viel zondag in de Clasico tegen FC Barcelona (3-2 nederlaag) vlak voor rust uit. Hij was pas net terug van een blessure aan zijn rechteronderbeen die hem enkele weken aan de kant had gehouden.

De oud-speler van Tottenham Hotspur miste daardoor onder meer de return in de kwartfinale van de Champions League tegen Bayern München (4-2 zege na verlenging).

Real mist Bale in ieder geval in het competitieduel met Deportivo La Coruña van woensdagavond. De titelhouder in de Champions League heeft na de nederlaag tegen Barcelona evenveel punten als de Catalaanse rivaal, maar wel een wedstrijd minder gespeeld.

