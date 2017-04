Mbappé (18) hoopt na verbreken twee CL-records op finale met Monaco

"Het is een geweldig seizoen voor ons. We zijn een groep vrienden die plezier heeft op het veld. We zijn erg tevreden en hopen nog verder te komen", zei Mbappé woensdag nadat hij zich met de Monegasken plaatste voor de halve finales van de Champions League.

In de knock-outfase van de Champions League was Mbappé in vier duels vijfmaal trefzeker. In de achtste finales tegen Manchester City scoorde hij in beide duels. Uit tegen Dortmund in de kwartfinales tekende hij voor twee treffers en woensdag opende de jonge aanvaller al in de derde minuut de score in het Stade Louis II.

Daarmee is Mbappé de eerste speler in de geschiedenis van de Champions League die in de eerste vier duels van de knock-outfase wist te scoren.

De Fransman verbrak bovendien een record van Raul. Mbappé was woensdag 18 jaar vier maanden oud en daarmee 41 dagen jonger dan de voormalige aanvaller van Real Madrid toen die zijn vijfde Champions League-goal maakte.

Er zijn na woensdag nog maar zes Franse spelers die meer doelpunten maakten in de knock-outfase dan Mbappé: Karim Benzema (13), Thierry Henry (12), Zinedine Zidane (8), Sylvain Wiltord (6), David Trezeguet (6), Franck Ribery (6). Atletico Madrid-spits Antoine Griezmann staat net als Mbappé op vijf treffers.

Aanvallen

Na zijn indrukwekkende optredens wordt Mbappé al veelvuldig in verband gebracht met verschillende Europese topclubs, maar de aanvaller focust zich op de komende duels met Monaco.

Daarin hoopt de koploper het kampioenschap in de Ligue 1 veilig te stellen en voor een nieuwe stunt te zorgen in de Champions League. In de competitie hebben de Monegasken net als Paris Saint-Germain 77 punten, maar wel een wedstrijd minder gespeeld.

"We proberen niet te veel na te denken, we spelen gewoon op de manier die we gewend zijn", zei Mbappé. "We houden ervan om aan te vallen. Daar zijn we het best in, dus we gaan ons aan niemand aanpassen. Vanavond heeft dat goed uitgepakt en hebben we ons geplaatst voor de halve finale."

Vrijdag wordt er geloot voor de halve finales van de Champions League. Behalve Monaco gaan ook Real Madrid, Atletico Madrid en Juventus in de koker.

