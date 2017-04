Tüchel noemt vertraagde Dortmund-bus 'ergste dat ons kon overkomen'

Vorige week werd er voorafgaand aan de thuiswedstrijd een aanslag gepleegd op de spelersbus en ook woensdag werd de selectie enige tijd opgehouden op weg naar het Stade Louis II.

"Iedereen zat al in de bus en de politie was erbij om ons naar het stadion te begeleiden, maar helaas moesten we ruim een kwartier blijven zitten in de stilstaande bus", vertelde Tüchel op de persconferentie na de 3-1 nederlaag tegen AS Monaco.

De Franse politie liet weten dat de bus uit veiligheidsoverwegingen nog niet mocht vertrekken. "Je kunt je wel voorstellen hoe dat voor ons voelde, acht dagen na de aanslag. Dit was het ergste dat ons kon overkomen."

"Iedereen was klaar voor de wedstrijd en wilde naar het stadion, maar dat was niet mogelijk. We hadden er zin in, maar een kleine twee uur voor de wedstrijd was niemand meer bezig met voetbal. Dat was natuurlijk geen ideale voorbereiding."

Te vroeg

Tüchel maake zijn spelers dan ook geen verwijten. Volgens de 43-jarige oefenmeester was Dortmund eenvoudigweg nog niet toe aan het tweeluik met de koploper van de Franse Ligue 1. "De thuiswedstrijd kwam te vroeg en nu zaten we pas acht dagen na de aanslag."

"Je mag dan niet te kritisch zijn en te veel waarde hechten aan het optreden van mijn spelers. Voor de aanslag waren we in staat om de halve finales te bereiken, maar de situatie is natuurlijk drastisch veranderd. Het zou niet eerlijk zijn om ons te beoordelen op deze twee duels."

Voor Dortmund rest na de uitschakeling alleen nog de competitie en het Duitse bekertoernooi, waarin het met Bayern München strijdt om een finaleticket. De huidige nummer vier van de Bundesliga ligt bovendien op koers voor plaatsing voor de Champions League.

