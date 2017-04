Allegri denkt dat Juventus 'nog een dag' had kunnen spelen tegen Barcelona

Voor het eerst sinds april 2014 wisten de Catalanen in het Europese miljoenenbal een thuiswedstrijd niet in winst om te zetten. Na de 1-1 van destijds tegen Atletico Madrid, bleef Barça woensdag op 0-0 steken tegen Juventus.

"Dat we hier de nul houden en ook in de thuiswedstrijd tegen Barcelona al geen doelpunt tegen kregen, toont aan hoe sterk we zijn", stelt Allegri. "Alleen een geweldig Juventus kon dit tweeluik overleven. We gaven maar een paar kansjes weg en verdedigden 95 minuten lang geweldig."

De oefenmeester van Juve bracht een kwartier voor tijd met Andrea Barzagli nog een extra verdediger in om de boel achterin dicht te timmeren. "Toen hij in het veld kwam, kreeg ik het gevoel dat we nog wel een dag hadden kunnen spelen en dan nog geen doelpunt hadden hoeven incasseren."

Ook verdediger Leonardo Bonucci vindt dat de club uit Turijn in de dubbele ontmoeting met Barcelona zijn visitekaartje heeft afgegeven in Europa. "Het gaat er nu niet meer om wie wij niet zouden willen treffen, want er is geen ploeg die nog tegen ons wil spelen. Wij boezemen elke tegenstander angst in en willen nu de finale bereiken."

Cardiff

Juventus kreeg zelf meerdere mogelijkheden om te scoren in Camp Nou, maar het vizier stond niet op scherp bij Gonzalo Higuain en Juan Cuadrado. Allegri tilde daar echter niet te zwaar aan. "We waren niet zo koelbloedig als we hadden moeten zijn, maar daar gaan we aan werken."

Allegri wil na het overtuigende optreden in Barcelona nog niet te ver vooruitkijken. "We hebben nog helemaal niets, dit was slechts een stapje richting Cardiff. Dit team is heel professioneel en ik hoef ze niet met beide benen op de grond te houden. We gaan er niettemin van genieten, al is er nog ruimte voor verbetering."

De Italianen voorkwamen met de uitschakeling van Barcelona dat er drie Spaanse clubs in de halve finales staan. Naast Juventus, Real Madrid en Atletico Madrid schaarde ook het Franse AS Monaco zich onder de laatste vier in de Champions League.

