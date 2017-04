Enrique ziet gebrek aan scherpte bij uitgeschakeld Barcelona

"We wilden in een hoog tempo spelen en veel schoten op doel lossen, maar dat is niet gelukt. In de afronding waren we helaas niet scherp genoeg. Ook dat is voetbal", constateerde Enrique na het doelpuntloze gelijkspel in Camp Nou.

Barcelona had door de 3-0 nederlaag van vorige week in Turijn een wonder nodig in de return om de halve finales te bereiken. Waar de Catalanen in de achtste finales tegen Paris Saint-Germain nog voor een historische stunt zorgden, bleef Juventus gemakkelijk overeind.

Enrique denkt dat de 'Oude Dame' het heel ver kan schoppen in het toernooi. "Ze hebben een goede coach, prima spelers en alles in huis om de Champions League te winnen."

Pique

Ook Gerard Piqué berustte na afloop in de uitschakeling van Barcelona. De verdediger vond Juventus net als zijn coach een maatje te groot.

"Juve was over twee wedstrijden de beste ploeg en verdient het om door te gaan", zei Pique tegen Marca. "Ze hebben hun strijdplan goed uitgevoerd. We hebben gemerkt dat verdedigen een specialiteit is van Italianen. Ik wens ze het beste toe, want ik denk dat ze in staat zijn de titel te pakken."