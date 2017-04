AS Monaco voor het eerst sinds 2004 bij laatste vier CL

De wedstrijd in Stade Louis II begon vijf minuten later dan gepland. De spelersbus van Dortmund kreeg van de politie na twintig minuten wachten pas toestemming om bij het hotel te vertrekken.

Vorige week was de selectie van Dortmund doelwit van een aanslag op de spelersbus. Daarbij raakte verdediger Marc Bartra gewond aan zijn arm. De Spanjaard zat tijdens de return op de tribune.

Olympique Lyon was in 2010 de laatste Franse ploeg in de halve finales van de Champions League. Monaco zelf kwam in 2004 voor het laatst zo ver. Destijds verloor het de finale van het FC Porto van trainer José Mourinho (0-3).

Mbappé

Dortmund startte niet goed aan het duel in Monaco en keek na drie minuten al tegen een achterstand aan. Kylian Mbappé, vorige week in Duitsland al tweemaal trefzeker, werkte binnen na een fout van doelman Roman Bürki.

Voor de pas 18-jarige Mbappé was het al zijn vijfde doelpunt in de Champions League. De Fransman is de jongste speler ooit die zo vaak scoort in de knock-outfase.

Radamel Falcao verdubbelde al in de zeventiende minuut de voorsprong met een kopbal. Dortmund kreeg kort daarvoor juist twee grote kansen, maar Marco Reus en Nuri Sahin verzuimden te scoren.

Kort na de pauze was het via Reus wel raak. Dortmund kreeg daardoor weer hoop, maar Monaco liet het voor eigen publiek verder niet komen. Valère Germain maakte in de 81e minuut aan alle onzekerheid een einde met de 3-1.

