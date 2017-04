Juventus ten koste van FC Barcelona naar halve finales Champions League

Barcelona verloor de heenwedstrijd in Turijn vorige week met 3-0 en had dus een wonder nodig in de return om de halve finales te bereiken.

De ploeg van trainer Luis Enrique voelde zich gesterkt in het vertrouwen door de historische stunt tegen Paris Saint-Germain in de achtste finales. Toen werkte Barcelona een 4-0 achterstand uit de heenwedstrijd weg door de return met 6-1 te winnen.

In tegenstelling tot de defensie van PSG bleef die van Juventus redelijk eenvoudig overeind. Het is al de achtste wedstrijd dit Champions League-seizoen dat de ploeg van trainer Massimiliano Allegri de nul houdt.

Door de uitschakeling van het FC Barcelona van reservedoelman Jasper Cillessen liggen nu alle Nederlanders uit de Champions League. Dinsdag redden Bayern München en Arjen Robben het niet tegen Real Madrid.

Messi

FC Barcelona leunde in de zoektocht naar doelpunten vooral op Lionel Messi, die Juve-doelman Gianluigi Buffon voor het eerst in zijn loopbaan hoopte te passeren. De eerste kans voor de Argentijn was na negentien minuten, maar zijn schot van in het strafschopgebied vloog rakelings naast.

De poging van Messi was één van de weinige goede kansen voor Barcelona, dat veel moeite had om de muur van Juventus te doorbreken. Na een halfuur was het opnieuw Messi dat gevaarlijk werd, maar dit keer stonden Buffon en het zijnet een openingstreffer in de weg.

Juventus trok zich voornamelijk terug en meldde zich slechts sporadisch voor het doel van Marc-André Ter Stegen. De beste kans in de eerste helft was voor Gonzalo Higuain, maar zijn schot aan het begin van de wedstrijd ging over.

Cuadrado

Juventus kreeg vlak na rust opnieuw een goede mogelijkheid om het tweeluik definitief in het slot te gooien. Juan Cuadrado zag zijn schot na 49 minuten echter rakelings naast belanden.

Aan de andere kant was het opnieuw Messi die voor al het gevaar moest zorgen. Het resulteerde in drie schoten van de sterspeler, maar alle pogingen misten precisie en zeilden naast en over. Ook schoten van Sergi Roberto en Neymar belandden niet tussen de palen.

Barcelona zocht nog wel de aanval, maar kwam amper tot uitgespeelde kansen. Juventus bleef simpel overeind en nam revanche voor de verloren Champions League-finale van 2015 door zich ten koste van Barcelona bij de laatste vier ploegen te voegen.

