Juventus begint met Dybala aan return tegen FC Barcelona

Dybala, die in de heenwedstrijd vorige week (3-0 winst) twee keer scoorde, viel afgelopen zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Pescara na 54 minuten uit met een enkelblessure. De aanvaller is echter fit genoeg voor een basisplek.

Net als vorige week vormt Dybala een voorhoede met Mario Mandzukic en Gonzalo Higuain. Rechtsback Dani Alves komt wederom in actie tegen de club waar hij van 2008 tot 2016 speelde.

FC Barcelona begint zonder Mascherano aan het treffen met Juventus. De Argentijn is op tijd hersteld van een kuitblessure, maar zit op de bank in Camp Nou. Sergio Busquets en Jordi Alba ontbraken in de heenwedstrijd, maar staan nu weer aan de aftrap.

3-0

FC Barcelona moet in eigen huis een 3-0 achterstand uit de heenwedstrijd wegwerken om de halve finales te bereiken.

De ploeg van trainer Luis Enrique zorgde in de achtste finales al voor een historische stunt door een 4-0 achterstand tegen Paris Saint-Germain weg te poetsen in de return (6-1).

Opstelling FC Barcelona: ​Ter Stegen; Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Iniesta, Rakitic; Messi, Suárez, Neymar

Opstelling Juventus: Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic en Higuain

De wedstrijd tussen FC Barcelona en Juventus begint om 20.45 uur en wordt live uitgezonden op Veronica en NUsport. De voorbeschouwing start om 20.00 uur.

