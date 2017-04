Simeone vindt dat Atletico zich definitief aan Europese top vestigt

"Toen ik hier vijf jaar geleden begon, hoopte ik vooral om van Atletico weer een competetief team te maken", zei Simeone na het 1-1 gelijkspel van Atletico bij Leicester City. "Elk team waar we tegen spelen heeft een zware kluif aan ons, we kunnen de strijd met de top aan."

De 1-1 in het King Power Statium was voor Atletico voldoende om door te gaan, omdat in Madrid al met 1-0 gewonnen was van de Engelse landskampioen.

"Ik ben emotioneel en voel me trots na deze zware wedstrijd", vertelde Simeone, die de tegenstander prees. "Leicester gooide nooit de handdoek in de ring. Ik vond het een genot om tegen deze ploeg te spelen."

"Dit zijn de wedstrijden waar mensen voor naar het stadion komen. Een avond van puur voetbal met passie en strijd tegen een team dat vecht tot het bittere einde. Je vergeet zelfs even dat we nu in de halve finale staan. Wat een wedstrijd."

Internazionale

Overigens is Simeone mogelijk aan zijn laatste Champions League-avontuur bezig met Atletico. Recentelijk werd de 46-jarige Argentijn in Italiaanse media in verband gebracht met Internazionale. De Chinese investeerder Suning Holdings Group zou de trainer voor een miljoenenbedrag naar Milaan willen halen.

Bij de club waar hij als middenvelder actief was, zou voor Simeone een vijfjarig contract van 10 miljoen euro per seizoen klaarliggen.

Simeone verloor met Atletico in 2014 en 2016 de Champions League-finale van stadgenoot Real Madrid. Ook die club schaarde zich dinsdag bij de laatste vier. Woensdagavond strijdt FC Barcelona tegen Juventus en AS Monaco tegen Borussia Dortmund om de laatste twee tickets.

Vrijdag wordt er in Nyon geloot voor de halve finales.