Bayern vreest Neuer rest van seizoen kwijt te zijn met gebroken voet

"Na de eerste onderzoeken is de diagnose een botbreuk in zijn linkervoet", stelt Bayern in een verklaring. "Neuer zal bij aankomst in München verder medisch onderzocht worden om tot een besluit te komen over de juiste behandeling."

De verwachting is dat het herstel acht weken zal duren. Neuer zal in dat geval niet alleen de laatste weken van het seizoen missen, maar ook de WK-kwalificatiewedstrijd van Duitsland op 10 juni tegen San Marino.

De 74-voudig internaltional liep zijn blessure op bij het derde doelpunt van Real Madrid, een intikker van Cristiano Ronaldo waarmee hij de stand op 3-2 bracht. Door de 4-2 nederlaag in Bernabéu is Bayern uitgeschakeld in de Champions League.

Omdat er al driemaal gewisseld was, moest Neuer de wedstrijd met zijn gebroken voet uitspelen en incasseerde nog een treffer van Marco Asensio.

Bundesliga

Door de blessure moet Bayern waarschijnlik zonder Neuer de vijfde landstitel op rij veiligstellen. De 'Rekordmeister' heeft met nog vijf speelronden te gaan een voorsprong van acht punten op naaste belager RB Leipzig.

Zaterdag speelt de koploper thuis tegen 1.FC Mainz 05. Volgende week woensdag speelt Bayern in de halve finale van de Duitse beker tegen Borussia Dortmund.

