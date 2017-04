Bayern-coach Ancelotti haalt hard uit naar 'falende' arbiter Kassai

In de verlenging tekende Cristiano Ronaldo namens Real voor 2-2 en 3-2, maar in beide gevallen stond de Portugees buitenspel. De Hongaar Kassai gaf daarnaast onterecht rood aan Bayern-middenvelder Arturo Vidal.

Door het wegzenden van de Chileen, die twee keer geel kreeg, stond Bayern in de verlenging met een man minder. Kassai was eerder nog mild geweest voor Real-middenvelder Casemiro, die twee keer aan een tweede gele kaart ontsnapte.

"We zaten goed in de wedstrijd en ik vind dat we meer verdienden. De arbitrale beslissingen hebben ons de wedstrijd gekost. Een fout kan gebeuren, maar zo'n aaneenschakeling is onaanvaardbaar", was Ancelotti hard in zijn oordeel.

"In de kwartfinales moeten scheidsrechters van hogere kwaliteit fluiten, óf de UEFA moet een videoscheidsrechter inzetten. Er zijn te veel fouten gemaakt."

Herhaling

De 57-jarige Ancelotti vond dat zijn ploeg zich ten koste van Real voor de halve finales van de Champions League had moeten plaatsen.

"Als de scheidsrechter niet gefaald had, weet ik wel wat de uitkomst van de wedstrijd was", aldus de Italiaan. "Ik hoef van de tweede gele kaart van Vidal niet eens een herhaling te zien om te weten dat hij de bal speelde. De twee doelpunten van Ronaldo in de verlenging waren buitenspel."

Real won vorige week het heenduel in München met 1-2, waardoor de ploeg van trainer Zinedine Zidane zich onder de laatste vier schaart in het miljoenenbal.

Bekijk het programma en de uitslagen in de Champions League