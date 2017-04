Ronaldo bereikt grens van honderd Champions League-treffers

De 32-jarige Portugees van Real Madrid scoorde drie keer in het na verlenging met 4-2 gewonnen thuisduel met Bayern München in de kwartfinales, waardoor hij nu precies op honderd doelpunten in het miljoenenbal staat.

Ronaldo, die in Lionel Messi (94 treffers) zijn naaste belager kent, werd vorige week tijdens het heenduel in München (1-2 winst) al de eerste speler ooit met honderd doelpunten in het Europese clubvoetbal.

Twee van de drie doelpunten die Ronaldo tegen Bayern maakte, hadden eigenlijk moeten worden afgekeurd door scheidsrechter Viktor Kassai. De aanvaller stond in beide gevallen buitenspel.

Atletico

Real schaarde zich dinsdag samen met stadgenoot Atletico als eerste clubs onder de laatste vier in de Champions League.

Woensdag staan FC Barcelona-Juventus en AS Monaco-Borussia Dortmund op het programma in de kwartfinales.

