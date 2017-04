Real met hulp van arbitrage langs Bayern in kwartfinales CL

De Spanjaarden wonnen vorige week het heenduel in München met 1-2, waardoor de ploeg van trainer Zinedine Zidane zich onder de laatste vier schaart in het miljoenenbal.

In Santiago Bernabeu, waar de stand dinsdag na negentig minuten ook 1-2 was, speelde arbiter Viktor Kassai een negatieve hoofdrol.

Hij zag twee buitenspeldoelpunten van Real over het hoofd, gaf de bezoekers een goedkope strafschop na een schwalbe van Arjen Robben en stuurde Bayern-speler Arturo Vidal onterecht van het veld, waar hij Real-middenvelder Casemiro juist een tweede gele kaart bespaarde.

In de verlenging sloeg Real twee keer toe via Ronaldo. De 32-jarige Portugees, die bij beide doelpunten buitenspel stond en in totaal drie keer scoorde, heeft nu honderd treffers achter zijn naam staan in de Champions League.

Atletico

Bayern slaagde er door het verlies niet in om revanche te nemen voor drie seizoenen geleden. Toen troffen beide clubs elkaar in de halve finales van de Champions League en was Real met 1-0 en 0-4 te sterk.

Atletico Madrid plaatste zich dinsdag net als stadgenoot Real voor de halve eindstrijd door Leicester City in Engeland op 1-1 te houden. De andere twee halvefinalisten komen woensdag voort uit FC Barcelona-Juventus en AS Monaco-Borussia Dortmund.

Robben

De eerste grote kans van de wedstrijd tussen Real en Bayern was dinsdag voor Robben. De aanvoerder van Oranje kreeg de bal met wat geluk voor zijn voeten, maar trof het zijnet.

In het vervolg van de eerste helft nam Real het initiatief. Achtereenvolgens waren Karim Benzema (kopbal), Dani Carvajal (redding Manuel Neuer) en Toni Kroos (schot geblokt) dicht bij de openingstreffer.

Bayern kwam er sporadisch uit en werd dus ook niet echt gevaarlijk. Het was veelzeggend dat de 'Rekordmeister' er in de eerste helft geen enkele keer in slaagde om tot een schot op doel te komen.

Hoofdrol

Vroeg in de tweede helft viel er veel te beleven in Santiago Bernabeu. Eerst zag Real-middenvelder Isco een hard schot rakelings naast gaan, waarna Robben een hoofdrol opeiste.

Eerst zag de Nederlandse buitenspeler zijn inzet door Marcelo van de lijn gehaald worden en niet veel later verdiende hij een strafschop door zich te laten vallen in duel met Casemiro.

De van een schouderblessure herstelde Robert Lewandowski mocht aanleggen vanaf elf meter en schoot raak: 0-1. Vlak erna kreeg Vidal zelfs de kans om de score namens Bayern uit te breiden, maar in kansrijke positie schoot de Chileen over.

Ramos

Die misser bleek duur, want Real sloeg terug. Uit een voorzet van Casemiro kopte Ronaldo raak. Lang kon Real niet genieten van de gelijkmaker, want het stond snel weer 1-2. Captain Sergio Ramos werkte de bal ongelukkig achter zijn eigen doelman Navas.

Bayern moest de verlenging in met een man minder, want Vidal kreeg in de 84e minuut zijn dubieuze tweede gele kaart en dus rood. Scheidsrechter Kassai spaarde eerder nog Real-middenvelder Casemiro, maar had geen genade met de Chileen.

In de verlenging zorgde Ronaldo met twee treffers voor de beslissing. Hij stond bij beide doelpunten buitenspel, maar dat ontging de arbitrage. Marco Asensio verzorgde het slotakkoord tegen het murw gebeukte Bayern.

Bekijk het programma en de uitslagen in de Champions League