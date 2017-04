Atletico ten koste van Leicester naar laatste vier in Champions League

Vorige week had Atletico in eigen huis al met 1-0 gewonnen, waardoor de formatie van trainer Diego Simeone een goede uitgangspositie kende.

In Leicester zat Atletico binnen een halfuur op rozen door een doelpunt van Saul Ñiguez. Na een uur tekende Jamie Vardy voor de gelijkmaker namens de kampioen van Engeland, maar een stunt zat er niet in voor Leicester.

Zodoende kwam er voor de ploeg van coach Craig Shakespeare een einde aan het eerste Champions League-avontuur ooit. Hoewel de prestaties in de competitie dit seizoen tegenvielen en trainer Claudio Ranieri werd ontslagen, deed Leicester het goed in het miljoenenbal met een eerste plek in groep G en winst tegen Sevilla in de achtste finales.

De tweede halvefinalist werd later op dinsdagavond Real Madrid, dat na verlenging afrekende met Bayern München: 4-2.

De wedstrijden FC Barcelona-Juventus en AS Monaco-Borussia Dortmund leveren woensdag de andere twee halvefinalisten op.

Verdediging

In eigen stadion slaagde Leicester er dinsdag in de eerste helft niet in om veel kansen te creëren. Atletico-trainer Simeone had alles op de verdediging van de kleine voorsprong gezet. Aanvaller Fernando Torres moest op de bank beginnen ten koste van een versterkt middenveld.

Atletico was aanvallend niet erg actief, maar Ñiguez toonde opnieuw zijn waarde met zijn derde doelpunt dit seizoen in een uitwedstrijd in de Champions League. Hij kopte de bal na een kleine halfuur in de verre hoek achter doelman Kasper Schmeichel.

Door de treffer van Vardy in de tweede helft, waarbij de spits hard raak schoot na een afvallende bal, kwam er toch nog spanning in de wedstrijd. Het offensief van Leicester leidde echter niet tot succes.

Bekijk het programma en de uitslagen in de Champions League