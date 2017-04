Tuchel merkt dat spelers Dortmund zich hebben herpakt na aanslag

Bij de aanslag, waarbij drie explosies plaatsvonden, raakte verdediger Marc Bartra lichtgewond. Het heenduel met Monaco werd verplaatst naar de volgende dag. Dortmund verloor die wedstrijd met 2-3.

"Als er een dag was dat we niet in staat waren om te spelen, dan was het de dag van de heenwedstrijd. We hebben de gebeurtenissen nog niet verwerkt, maar ons emotioneel wel herpakt", zei trainer Tuchel dinsdag op de persconferentie.

"We zijn gefocust en geconcentreerd en richten ons helemaal op de wedstrijd in Monaco. We hebben een topprestatie nodig om door te gaan. We zijn hier om twee keer te scoren."

Er was vorige week veel kritiek op de beslissing van de UEFA om de wedstrijd met een dag uit te stellen. Veel spelers van Dortmund lieten weten er niet bij te zijn met hun gedachten en het geen menselijk besluit te vinden van de Europese voetbalbond.

Reus

Nog niet alle spelers zijn inmiddels weer de oude. Doelman Roman Bürki schrikt naar eigen zeggen 's nachts nog af en toe wakker en bij aanvoerder Marcel Schmelzer is het gevoel nog niet veel beter.

Desondanks is aanvaller Marco Reus vol vertrouwen. "We hebben de afgelopen dagen een bijzondere teamgeest ontwikkeld. Mede daardoor zijn we tot een topprestatie in staat. We voelen geen angst om de return hier in Monaco te spelen."

Reus maakte afgelopen weekend zijn rentree bij Dortmund na een absentie van zes weken door een spierblessure. Hij scoorde en speelde een helft. Tegen Monaco is de Duitser klaar voor een hele wedstrijd. "Ik voel me uitstekend en ben er helemaal klaar voor om mijn ploeg naar de laatste vier te schieten."

De wedstrijd tussen Monaco en Dortmund in het Stade Louis II begint woensdagavond om 20.45 uur en staat onder leiding van de Sloveense scheidsrechter Damir Skomina. Het andere duel tussen FC Barcelona en Juventus.

