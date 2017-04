Enrique zegt dat Barcelona alleen maar gaat aanvallen tegen Juventus

"Er is maar één optie: aanvallen, aanvallen en nog eens aanvallen. Daarna misschien heel even gas terugnemen en dan weer aanvallen", zei Luis Enrique dinsdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de return in Camp Nou.

Vorige week verloor Barcelona in Turijn met liefst 3-0 van Juventus. “We hebben daardoor niets meer te verliezen”, benadrukte Enrique. Zijn ploeg moet minimaal vier keer scoren om binnen negentig minuten door te gaan, maar de trainer denkt dat zelfs dat niet genoeg zal zijn.

"Juventus zal ook kansen krijgen en mogelijk scoren. Ons doel is daarom om vijf doelpunten te maken."

Geschiedenis

Enrique put moed uit het tweeluik van Barcelona in de achtste finales tegen Paris Saint-Germain. Toen werd in Parijs met nog grotere cijfers verloren (4-0), maar schreven de Catalanen geschiedenis door thuis met 6-1 te winnen en toch nog door te gaan.

"De opdracht is bijna hetzelfde als tegen PSG, maar nu moeten we waarschijnlijk minder scoren. Als we weer snel scoren dan komen de tweede en derde er ook, zeker door de sfeer in Camp Nou."

Tegen PSG leek het een paar minuten voor tijd nog afgelopen voor Barcelona, maar door drie goals in de slotfase liep het alsnog goed af. Enrique roept de aanhang van zijn ploeg daarom op om tegen Juventus tot het laatste moment te blijven zitten.

"Ga niet in de tachtigste minuut naar huis, want dan ga je zeker iets missen. Het wordt een avond om weer geschiedenis te schrijven."

De return in Camp Nou begint woensdag om 20.45 uur en staat onder leiding van arbiter Björn Kuipers.

FC Barcelona-Juventus is woensdag live te zien op Veronica, NUsport.nl en in de NUsport-app. De uitzending begint om 20.00 uur. Op NUsport.nl zijn direct na afloop ook alle clips met hoogtepunten van deze wedstrijd en de samenvatting van AS Monaco-Borussia Dortmund te zien.

