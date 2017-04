Neymar gelooft in nieuw wonder voor FC Barcelona in Champions League

"We hebben een ander team tegenover ons staan, maar Barcelona is hetzelfde. Dat zei mijn vader tegen me en dat klopt ook. Wij kunnen dit", aldus Neymar op de Braziliaanse tv-zender Esporte Interativo. De Braziliaan ging vorige week met FC Barcelona met 3-0 onderuit ding in het Juventus Stadium.

De ploeg van trainer Luis Enrique schreef in de achtste finales van de Champions League geschiedenis door als eerste club ooit in Europa een nederlaag van 4-0 weg te werken. Barcelona won de return tegen PSG in eigen stadion met 6-1, vooral dankzij de uitblinkende Neymar.

"We hebben het al een keer gedaan en we kunnen het ook een tweede keer", denkt Neymar. "We moeten alles geven. Ik geloof in dit team en in onze kracht. We hebben niets te verliezen en alles te winnen. Als alles lukt, zetten we weer zo'n comeback neer."

Ontsnapping

Barcelona kan zich niet alleen vasthouden aan de ontsnapping tegen Paris Saint-Germain, maar ook aan een eerdere confrontatie met Massimiliano Allegri, de huidige trainer van Juventus.

Als coach van AC Milan won Allegri in het seizoen 2012/2013 het eerste duel met Barça in de achtste finales met 2-0, maar de Italianen vlogen er alsnog uit door een 4-0-nederlaag in Camp Nou.

FC Barcelona-Juventus is woensdag live te zien op Veronica, NUsport.nl en in de NUsport-app. De uitzending begint om 20.00 uur. Op NUsport.nl zijn direct na afloop ook alle clips met hoogtepunten van deze wedstrijd en de samenvatting van AS Monaco-Borussia Dortmund te zien.

