Shakespeare waarschuwt spelers Leicester voor geniepigheid Atletico

"Onze spelers moeten slim zijn", stelde Shakespeare. "We moeten met onze eigen wedstrijd bezig zijn en niet letten op wat de tegenstander doet."

Atletico won vorige week de heenwedstrijd in Madrid met 1-0. Volgens Shakespeare probeerden enkele spelers van de Spaanse club tevergeefs om Leicester-spits Jamie Vardy een gele kaart aan te smeren, waardoor hij geschorst zou zijn voor de return. Wel werd sportwetenschapper Tom Joel op aandringen van stafleden van Atletico naar de tribune gestuurd, omdat hij zonder toestemming een flesje water aan middenvelder Marc Albrighton gaf.

"We moeten op onze hoede zijn voor zulke dingen en onze zaken goed op orde hebben", stelde Shakespeare. "We moeten ons niet bezig houden met de bank van de tegenstander, dat is de taak van de officials."

Morgan

Met meespelen van Wes Morgan is nog onzeker. De aanvoerder is herstellende van een rugblessure. Hij kon de laatste drie trainingen meedoen, maar Shakespeare besluit dinsdagochtend pas of de verdediger fit genoeg is om te starten.

Volgens Leicester-verdediger Christian Fuchs is zijn ploeg de underdog. "Atletico heeft de laatste jaren vaak op dit podium gestaan. Voor ons is het de eerste keer in de clubgeschiedenis."

"We gaan gewoon keihard werken en hopen op iets moois. Misschien is het wel de laatste keer dat we in de kwartfinale van de Champions League staan."

Simeone

Atletico-trainer Diego Simeone denkt dat zijn ploeg een zware avond te wachten staat. "De twee teams zijn erg aan elkaar gewaagd, Leicester speelt op dezelfde manier als wij."

"Al voor de eerste wedstrijd zei ik dat het in Leicester beslist zou worden en dat denk ik nu nog steeds", aldus Simeone. "Leicester zal vanaf het begin druk zetten, dat doen ze altijd."

"Leicester heeft natuurlijk het voordeel dat ze voor hun eigen supporters spelen, de sfeer in het stadion zal geweldig zijn. We moeten ze pijn doen waar we kunnen", zei Simeone.

De wedstrijd in het King Power Stadium begint dinsdag om 20.45 uur.