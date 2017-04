Bale twijfelgeval bij Real Madrid voor return tegen Bayern München

Bale viel in de wedstrijd in de Allianz Arena na een uur uit. Zonder de vleugelaanvaller wist de Spaanse titelhouder in de Champions League een 1-2 zege te boeken tegen Duitse landskampioen.

Real-trainer Zinedine Zidane liet vrijdag tijdens zijn persconferentie weten dat Bale zaterdag in ieder geval ontbreekt in de selectie voor de competitiewedstrijd tegen Sporting Gijon.

Bale maakte in februari zijn comeback bij de 'Koninklijke', nadat hij drie maanden aan de kant stond met een enkelblessure.

Ronaldo

Zidane liet in het midden of de snelle Welshman er komende dinsdag bij is in Madrid voor de return tegen Bayern. "We moet het zien. We nemen geen risico en zullen het van dag tot dag bekijken", aldus Zidane, die tevens stelde "bezorgd" te zijn voor blessures in zijn selectie.

Cristiano Ronaldo krijgt tussen beide duels met Bayern München rust van Zidane. De Portugese aanvaller maakt geen deel uit van de selectie van de Madrilenen.

Ronaldo leidde de Madrilenen woensdag met twee doelpunten naar de winst in München en bereikte daardoor een mijlpaal. De Portugees is de eerste speler met honderd treffers in de Europese clubcompetities.

Naast Ronaldo en Bale ontbreken ook doelman Keylor Navas, Dani Carvajal, Casemiro en Karim Benzema in de selectie van Real voor het duel met Gijon.

Clasico

Real Madrid moet het tegen Gijon stellen zonder de verdedigers Pepe, Raphaël Varane (geblesseerd) en Dani Carvajal (geschorst).

In de Primera Division heeft Real een voorsprong van drie punten op FC Barcelona, dat bovendien een wedstrijd meer gespeeld heeft. Op zondag 23 april staat 'El Clasico' in Madrid op het programma.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League.