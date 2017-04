Robben constateert 'gebrek aan overtuiging' bij verliezend Bayern

"We gingen de wedstrijd in om geen fouten te maken. Normaal zijn we veel agressiever en tonen we veel meer overtuiging. Daar ontbrak het ons aan vandaag", zei Robben na afloop in München tegen NUsport.

Bayern begon nog wel goed aan de wedstrijd en kwam na 25 minuten op voorsprong. Doelpuntenmaker Arturo Vidal had vlak voor rust ook voor de 2-0 moeten zorgen, maar de Chileen miste een strafschop.

In de tweede helft werd Bayern teruggedrongen door Real, mede door de vroege rode kaart voor Javi Martinez. Door twee doelpunten van Cristiano Ronaldo boekte Real uiteindelijk een nipte zege.

Problemen

Robben, die in München zijn honderdste Europese wedstrijd speelde, vond dat Bayern na rust te weinig bracht. "De eerste helft was prima en kwamen we niet in de problemen, maar na de rode kaart werd het heel lastig. Real heeft goed geprofiteerd van de man-meer-situatie."

De 'Koninklijke' kreeg uiteindelijk nog diverse kansen om de marge te vergroten, maar Bayern bleef een grotere nederlaag bespaard. Ook Robben beseft dat zijn ploeg niet slecht weg kwam met een nipte nederlaag.

"Manuel Neuer hield er nog een paar ballen uit, dus we mogen van geluk spreken met deze uitslag. We hebben vandaag tien tot vijftien procent minder gegeven en dat kan gewoon niet tegen Real Madrid. Vreemd dat ons dat overkomt."

