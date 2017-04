Ronaldo schrijft historie met honderdste Europese doelpunt

Ronaldo tekende na 47 minuten voor de gelijkmaker in de heenwedstrijd van de kwartfinales. Een kwartier voor tijd bezorgde hij Real de zege door doelman Manuel Neuer opnieuw te verschalken.

Ronaldo is de eerste speler ooit die honderd Europese doelpunten in clubverband maakt. De 32-jarige Portugees had in totaal 143 wedstrijden nodig om tot de unieke mijlpaal te komen.

"Met grote dank aan al mijn teamgenoten en coaches", schreef Ronaldo op Twitter bij een filmpje waarin al zijn honderd doelpunten voorbij komen.

Het eerste Europese doelpunt van Ronaldo viel op 9 augustus 2005. De toenmalig speler van Manchester United had destijds zijn bijdrage aan de 3-0 zege op Debrecen. In april 2013 was Ronaldo op de helft.

Messi

Lionel Messi nadert ook de honderd Europese doelpunten. De Argentijn van FC Barcelona staat momenteel op 97 treffers. De Catalanen verloren dinsdagavond het heenduel in de kwartfinales van Juventus: 3-0.

Er is geen enkele nog actieve speler die bij Ronaldo en Messi in de buurt komt. De al 35-jarige Zlatan Ibrahimovic staat op 56 treffers. Karim Benzema heeft er 51 achter zijn naam staan.

De meest scorende nog actieve Nederlander is Klaas-Jan Huntelaar. De spits van Schalke 04 heeft vijftig Europese doelpunten in clubverband gemaakt. De in 2012 gestopte Ruud van Nistelrooij kwam tot 62 treffers.