Griezmann helpt Atletico aan nipte zege op Leicester City

Het enige doelpunt van de wedstrijd viel al na 28 minuten. Antoine Griezmann werd op de rand van het strafschopgebied onderuit gehaald door Marc Albrighton en benutte zelf de toegekende strafschop.

Atletico kreeg kansen op meer treffers. Koke raakte al voor de 1-0 de paal, terwijl Fernando Torres en Griezmann meerdere keren stuitten op doelman Kasper Schmeichel.

Leicester City daarentegen had aanvallend weinig in te brengen. De regerend kampioen van Engeland probeerde via de lange bal gevaarlijk te worden, maar tot grote kansen leidde dat niet.

Kansen

Na rust kwam Leicester wel vaker voor het doel van keeper Jan Oblak. Zo zag Robert Huth een kansrijk schot geblokt en krulde Riyad Mahrez de bal net voor het doel van Oblak langs.

Torres was vervolgens dicht bij de 2-0, maar de spits gleed in goede positie onderuit. Leicester bleef daardoor een grotere nederlaag bespaard en houdt uitzicht op de halve finale. De return in Engeland is volgende week dinsdag.