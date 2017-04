Tuchel hekelt beslissing UEFA om gestaakt duel dag later in te halen

Het heenduel in Dortmund werd dinsdag afgelast na een aanslag op de spelersbus van Dortmund. Meerdere explosieven kwamen ter ontploffing langs de weg. Marc Bartra raakte daarbij gewond aan zijn hand en moest naar het ziekenhuis.

De UEFA besloot de wedstrijd uit te stellen tot woensdagavond 18.45 uur, maar als het aan Tuchel had gelegen was het eerste treffen met Monaco op een later moment ingehaald.

"Het is heel moeilijk om in een dag tijd te verwerken wat er is gebeurd. Ons is ook nooit iets gevraagd. We werden op de hoogte gebracht middels een sms. De beslissing is volledig genomen door de UEFA", aldus Tuchel.

Gevoel

Borussia Dortmund stond bij rust al met 0-2 achter tegen Monaco, maar hield in de tweede helft de schade nog enigszins beperkt: 2-3. Tuchel nam zijn ploeg niets kwalijk na de nederlaag.

"Mijn team had niet het gevoel dat past bij zo'n wedstrijd. Iedereen verwerkt zo'n incident bovendien op zijn eigen manier. Normaal is het een feestdag als we mogen voetballen in de Champions League, maar nu voelde dat niet zo", zei de coach.

Tweede helft

In de tweede helft zag Tuchel dat zijn ploeg beter voor de dag kwam. "Mijn spelers hebben echt karakter getoond. Het gevoel na rust was geweldig en we hebben de tweede helft dan ook gewonnen."

