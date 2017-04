AS Monaco boekt nipte zege bij Dortmund in uitgesteld duel

AS Monaco kwam na twintig minuten op voorsprong in het Signal Iduna Park. Kylian Mbappé werkte de bal van dichtbij binnen. Twee minuten eerder had Fabinho nog een strafschop gemist.

De bezoekers vergrootten de marge na 35 minuten naar twee. Sven Bender werkte met zijn hoofd en arm de bal in eigen doel en bezorgde Monaco zo een ruime voorsprong.

Dortmund kwam in de tweede helft nog wel terug in de wedstrijd na een doelpunt van Ousmane Dembélé, maar Mbappé zorgde twintig minuten voor tijd voor de 1-3. Het slotakkoord was uiteindelijk toch voor de Duitsers, maar de aansluitingstreffer van Kagawa was niet genoeg om een resultaat te behalen.

Het heenduel in de kwartfinale stond oorspronkelijk dinsdagavond op het programma. De wedstrijd werd echter afgelast na een aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund, een paar uur voor de wedstrijd.

Drie explosieven kwamen tot ontploffing langs de weg toen de spelersbus passeerde. Dortmund-speler Marc Bartra raakte daarbij gewond aan zijn hand en werd naar het ziekenhuis gebracht. De 26-jarige Spanjaard liet woensdagmiddag weten dat hij aan de betere hand is, maar was niet in staat om mee te spelen.

Mbappé

Dortmund, dat de wedstrijd liever op een later moment had ingehaald, kende geen goede eerste helft in eigen huis. Na zeventien minuten kreeg AS Monaco al een strafschop na een overtreding op Mbappé, maar Fabinho maakte niet van het buitenkansje gebruik. De Braziliaanse middenvelder mikte de bal net naast.

De fans van AS Monaco konden twee minuten later alsnog juichen. Mbappé werkte in buitenspelpositie van dichtbij een voorzet van Thomas Lemar binnen, maar het doelpunt werd gewoon goedgekeurd door scheidsrechter Daniele Orsato.

Shinji Kagawa kreeg na een halfuur de uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker, maar de Japanner schoof een voorzet op maat van dichtbij naast. Monaco strafte het missen van die kans direct af, want vier minuten later stond het 0-2. Andrea Raggi zag zijn voorzet via de hand van Bender in het Dortmund-doel belanden.

Dembélé

Dortmund kwam in de tweede helft een stuk beter voor de dag en kreeg de gehoopte snelle treffer. Aubameyang kreeg de bal in het strafschopgebied bij Kagawa, die Dembélé bediende. De Fransman kon in een leeg doel binnenschuiven.

Ook na de aansluitingstreffer was het Dortmund dat het meeste balbezit had, maar grote kansen leverde dat niet op. Sterker nog, Monaco drukte de Duitsers nog dieper in de zorgen en opnieuw was het Mbappé die scoorde. De pas 18-jarige aanvaller onderschepte een breedtepass in de Dortmund-verdediging en rondde uitstekend af.

Zes minuten voor tijd wist Kagawa de schade nog enigszins te beperken door een voorzet van Nuri Sahin binnen te werken, maar het was niet genoeg om een nederlaag te voorkomen. Monaco deed uitstekende zaken en heeft verreweg de beste papieren voor een plek in de halve finale.