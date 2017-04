'Enorme klus om Dortmund-spelers klaar te krijgen voor wedstrijd'

"Het was een zeer ernstige en traumatische ervaring voor de spelers, die ze niet zomaar verwerkt hebben. We moeten ze daarbij helpen. Ze waren geschokt", aldus Watzke woensdag tegen de Duitse krant Bild.

Verdediger Marc Bartra zal in ieder geval niet kunnen spelen tegen Monaco, omdat hij een gebroken pols overhield aan de explosies dinsdagavond bij de spelersbus. Ook zaten er glasscherven in zijn hand doordat een van de ruiten sneuvelde.

De rest van de ploeg bleef ongedeerd, maar volgens Watzke is daarmee dus niet gezegd dat zij nu ook klaar zijn voor de wedstijd in het Signal Iduna Park, die vanwege de explosies werd verschoven van dinsdag naar woensdag.

"Het complete logistieke verhaal, met een rit in de spelersbus, moeten we vanavond opnieuw beleven. Dat is niet eenvoudig, maar we slaan ons er wel door. We gaan met de ploeg aan de slag."

Tüchel

Watzke ziet in dat proces een belangrijke taak weggelegd voor trainer Thomas Tuchel. "Vooral hij moet ervoor zorgen dat alles snel teruggaat naar het normale. Positief kan zijn dat de ploeg nu nog meer naar elkaar toe trekt."

"Maar zij moeten het vanavond wel op het veld laten zien en daarbij gaat het om concentratie en focus. Het wordt een enorme klus om de groep klaar te krijgen, ook omdat het om een gerichte aanslag gaat."

Het nieuws dat het om een gerichte aanslag gaat werd dinsdagavond laat gemeld door de politie. Watzke twijfelt daar ook niet aan. "Dat staat voor mij buiten kijf. We reden met de bus weg bij het hotel en toen was de explosie. Dat moet gericht zijn. Ik heb de spelers in de kleedkamer dan ook gezegd dat ze niet moeten buigen voor terreur."

Professioneel

De spelers van Dortmund gingen na de explosie op de grond liggen, omdat zij vreesden voor meer explosies. Watzke zat niet in de bus. Hij is de instanties dankbaar voor de goede en professionele manier waarop zij hem op de hoogte hielden van het nieuws en de manier waarop zij reageerden.

"Ik ben relatief snel geïnformeerd en heb een ontmoeting gehad met het crisisteam. Alles was zeer professioneel. De politie, de brandweer en ook de UEFA hebben zeer goed gehandeld in deze extreme situatie. Daar ben ik hen dankbaar voor."

Overigens had Watzke liever gezien dat de wedstrijd langer was uitgesteld dan een dag. "Helaas was er geen ander alternatief dan de wedstrijd naar woensdag te verplaatsen, omdat er ook weer in de competitie gespeeld moeten worden. Het is een heel ongelukkige situatie."

De wedstrijd tussen Dortmund en Monaco zou dinsdag om 20.45 van start. Woensdag klinkt het eerste fluitsignaal om 18.45 uur in het Signal Iduna Park. Woensdag 19 april is de return in Stade Louis II in Monte Carlo.