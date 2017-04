Borussia Dortmund bedankt fans voor hulp aan Monaco-supporters

Nadat het Champions League-duel tussen Dortmund en AS Monaco dinsdag was afgelast vanwege een aanslag op de spelersbus van de Duitsers, werden via Twitter met de hashtag #bedforawayfans spontaan slaapplaatsen aangeboden voor Monaco-fans, die wilden blijven om het duel een dag later alsnog te kunnen bezoeken.

"We danken alle fans in en rond Dortmund die de afgelopen nacht mogelijk hebben gemaakt'', meldt Borussia Dortmund op Twitter.

"Dat is voetbal'', was de reactie van AS Monaco bij enkele foto's op Twitter van fans van beide teams samen in het stadion of in een woning.

De club uit het vorstendom bood fans die een dag langer in Duitsland blijven ook financiële steun aan. Ze kunnen rekenen op een bijdrage van maximaal 80 euro.

Borussia-Dortmund wordt nu woensdagavond vanaf 18.45 uur afgewerkt in het Signal Iduna Park.