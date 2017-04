Juventus-spelers houden stunt Barcelona tegen PSG in achterhoofd

Barcelona verloor in de achtste finales uit met 4-0 van Paris Saint-Germain, maar de Catalanen maakten die nederlaag goed door thuis met 6-1 af te rekenen met de Franse kampioen.

"Wat er gebeurd is met PSG is een herinnering dat we er nog niet zijn, maar ik zou mijn verdedigers met niemand in de hele wereld willen ruilen", zei Juventus-doelman Gianluigi Buffon. "We staan er heel goed voor om ons te kwalificeren voor de halve finales."

De 39-jarige keeper, die dit seizoen alleen in het competitieduel met Genoa (3-1) minimaal drie tegentreffers hoefde te incasseren, was zeer tevreden over het optreden van zijn ploeg dinsdagavond in het Juventus Stadium.

"Ik was het meest tevreden over onze mentaliteit. We speelden vanaf het begin zonder angst."

Dybala

Paulo Dybala, met twee goals in de eerste helft uitblinker bij de 'Oude Dame', vond ook dat Juventus een "geweldige wedstrijd" speelde tegen Barcelona.

"We hebben het beste gemaakt van de kansen die we kregen", aldus de Argentijn. "Toen ik een kind was, droomde ik altijd van dit soort wedstrijden."

De aanvaller waarschuwde echter ook dat Juventus niet moet denken dat de halve finales al een zekerheidje zijn.

"We kunnen niet relaxen, want het zal volgende week heel lastig worden in Camp Nou. Maar we zijn een geweldig team en kunnen met vertrouwen naar Spanje."

Iniesta

Barcelona-aanvoerder Andres Iniesta probeerde na de dreun in Turijn nog enigszins het geloof te houden in een goede afloop volgende week.

"We kunnen deze tweekamp nog omdraaien als we in Barcelona de dingen doen die we moeten doen", stelde de middenvelder. "Juventus is een goed team en als je het niet goed aanpakt, dan word je afgestraft."

"We voelen ons niet zo slecht als na de nederlaag in Parijs, maar we staan wederom voor een heel zware klus."