Deze vijf dingen moet je weten over Bayern München-Real Madrid

1. Voor het eerst in jaren geen Real of Bayern bij laatste vier

Het zal even wennen zijn. Doordat Real Madrid en Bayern München bij de loting aan elkaar gekoppeld zijn, zal een van de twee topclubs voor het eerst in jaren ontbreken in de halve finales.

De laatste keer dat Bayern niet de laatste vier haalde, is liefst zes jaar geleden. Onder leiding van toenmalig trainer Louis van Gaal werd de ‘Rekordmeister’ in de achtste finales uitgeschakeld door het Internazionale van Wesley Sneijder. Real kan nog betere cijfers overleggen. De Madrilenen ontbraken in het seizoen 2009/2010 voor het laatste bij de laatste vier, toen Olympique Lyon in de achtste finales te sterk was.

2. Mijlpaal voor Robben

Het duel met Real wordt de honderdste Europese wedstrijd van Arjen Robben. De 33-jarige vleugelspeler van Bayern München staat daarmee zesde op de eeuwige ranglijst van Nederlanders, die wordt aangevoerd door Clarence Seedorf (161).

De eerste Europese wedstrijd van Robben was op 2 oktober 2002 in dienst van PSV. Hij kwam destijds in het Champions League-duel met Borussia Dortmund (1-3 verlies) na 55 minuten in het veld als vervanger van de Braziliaan Leandro.

3. Ronaldo kan uitlopen op Messi richting honderdste goal

Cristiano Ronaldo vervolgt tegen Bayern zijn jacht om als eerste speler ooit zijn honderdste treffer in de Champions League te maken. De teller van de Portugees van Real staat op 95 doelpunten en hij zal blij zijn dat zijn eeuwige concurrent Lionel Messi dinsdag niet scoorde tegen Juventus. De Argentijn van FC Barcelona bleef daardoor staan op 94.

Probleem is wel dat de 32-jarige Ronaldo dit seizoen bepaald niet op schot is in het miljoenenbal. Hij maakte er pas twee, maar had daar wel 38 doelpogingen voor nodig. Een belabberd percentage van 5 procent van zijn schoten en kopballen is raak.

4. Bijzonder affiche voor recordjager Ancelotti

Het wordt een bijzondere avond voor Bayern-trainer Carlo Ancelotti, want van 2013 tot 2015 had hij de leiding bij Real en met die club won hij in 2014 de Champions League. De 57-jarige Italiaan was met AC Milan (2003 en 2007) ook al twee keer de sterkste. Hij kan de eerste trainer worden die de ‘Cup met de Grote Oren’ met drie verschillende clubs wint.

Het record van meeste knock-outwedstrijden in de Champions League als coach heeft Ancelotti wel alleen in handen. De confrontatie met Real in de Allianz Arena wordt zijn 61e.

