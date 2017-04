Luis Enrique ziet kans op nieuwe comeback Barcelona somber in

In de achtste finale schreef FC Barcelona nog geschiedenis door na een 4-0 nederlaag in de heenwedstrijd met 6-1 te winnen in de return en zo alsnog de kwartfinales van de Champions League te bereiken.

In die kwartfinale verloren de Catalanen dinsdagavond met 3-0 van Juventus. Enrique ziet het na de nieuwe afstraffing erg somber in voor zijn ploeg. "Ik vind het nu moeilijker om in een comeback te geloven", zei Enrique in een eerste reactie na de wedstrijd.

"We speelden een erg slechte eerste helft vandaag. In de tweede helft ging het beter, maar we kregen helaas nog een derde tegentreffer."

Nachtmerrie

Bij rust keek Barcelona in Turijn tegen een 2-0 achterstand aan dankzij twee treffers van Paulo Dybala. Kort na rust kopte Juventus-verdediger Giorgio Chiellini raak uit een hoekschop.

Enrique, die eerder bekendmaakte na dit seizoen te vertrekken uit Barcelona, stak de hand in eigen boezem. "De opstelling is mijn taak, tegen een club als Juventus kun je je geen fouten permitteren."

"Hoewel we in de tweede helft beter speelden, spookt die slechte eerste helft nog door mijn hoofd. Ik heb het gevoel dat ik een nachtmerrie herbeleef", doelt Enrique op de 4-0 nederlaag in Parijs.

Allegri

Juventus-trainer Massimiliano Allegri wilde nog niet vooruitlopen op een plek in de halve finales. "Ik kan geen percentage geven over hoe groot de kans is dat we het redden. In Camp Nou wordt het een ander verhaal."

"Dit was een geweldige prestatie", oordeelde de Italiaanse trainer. "Zowel aanvallend als verdedigend hebben we het uitstekend gedaan. Dit is een grote stap naar de halve finales, ook in Barcelona gaan we proberen een doelpunt te maken."

"Juventus heeft respect verdiend in Europa in de drie jaar dat ik hier werk", vindt Allegri. "Ik ben een idealist, maar ook pragmatisch en realistisch. We zitten in een groeiproces, ik ben blij met hoe de jongens zich ontwikkelen."

De return in Camp Nou wordt volgende week woensdag gespeeld.