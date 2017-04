Barcelona wacht opnieuw zware klus na ruime nederlaag bij Juventus

Daardoor staan de Catalanen volgende week woensdag voor de lastige taak de marge van drie goals goed te maken in de return in Camp Nou.

In de achtste finale tegen Paris Saint-Germain slaagde Barcelona er echter al in om een 4-0 nederlaag uit het heenduel goed te maken in de return. De Spanjaarden drongen toen dankzij een 6-1 overwinning alsnog door tot de laatste acht clubs in de Champions League.

Dinsdag keek de ploeg van trainer Luis Enrique al vroeg tegen een achterstand aan. Nadat Gonzalo Higuain al in de derde minuut doelman Marc-André ter Stegen op zijn pad vond, was het even later wel raak. Paulo Dybala kreeg de bal van Juan Cuadrado en schoot vanuit de draai raak namens de Italianen.

Halverwege de eerste helft vergrootte de Argentijnse middenvelder de marge door vanaf de rand van het zestienmeter de bal achter doelman Marc-André ter Stegen te schieten. Barcelona stelde daar voor rust alleen een kans van Andres Iniesta tegenover, maar hij vond Gianluigi Buffon op zijn weg.

Handsbal

Na de hervatting ging Barcelona serieus op zoek naar de aansluitingstreffer. Lionel Messi zag zijn vrije trap net naast het Juventus-doel belanden, maar in de 55e minuut was het weer raak voor de 'Oude Dame'. Een hoekschop van Miralem Pjanic werd binnengekopt door Giorgio Chiellini.

Barcelona liet het er echter niet bij zitten en bleef jagen op het belangrijke uitdoelpunt. Luis Suarez schoot net naast op aangeven van Messi en twintig minuten voor tijd had de bal op de penaltystip gemoeten, maar de handsbal van Chiellini ontging scheidsrechter Szymon Marciniak.

Aan de overkant was Juventus echter ook nog dicht bij de vierde goal voor Juve. Cuadrado leek het treffen in het slot te gooien, maar zijn treffer werd onterecht afgekeurd door de Poolse arbitrage.

Daar bleef het bij in Turijn, waardoor het thuispubliek na het laatste fluitsignaal mocht juichen en de return in Spanje met vertrouwen tegemoet kan zien.

