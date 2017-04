Gebroken pols Bartra, selectie Dortmund in shock na explosies

De Spaanse verdediger raakte gewond door glasscherven die vrijkwamen na de drie explosies bij de bus, die net koers richting het stadion had gezet voor de Champions League-ontmoeting met AS Monaco.

Bij de explosies sneuvelden meerdere ruiten. Bartra raakte hierbij gewond door de glasscherven en moest voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht worden. Na diagnose bleek dat hij een botje in zijn rechterpols heeft gebroken en dat er glassplinters in zijn hand zijn achtergebleven.

De 26-jarige Spanjaard werd dinsdagavond meteen nog geopereerd, bevestigt zijn club Borussia Dortmund.

Shock

"Naar omstandigheden gaat het goed", zegt algemeen directeur Hans-Joachim Watzke tegen Der Kicker. De selectie van Dortmund is volledig in shock na de gebeurtenissen op zo'n tien kilometer van het Signal Iduna Park volgens de bestuurder. "Het wordt niet eenvoudig. We moeten morgen spelen, maar dit krijg je niet snel uit je hoofd."

"De spelers zijn nog lange tijd bij elkaar geweest. Gelukkig was er een heel goede samenwerking tussen de politie, AS Monaco en de UEFA. Helaas was er geen ander alternatief dan de wedstrijd naar woensdag te verplaatsen, omdat er straks ook weer in de competitie gespeeld moeten worden. Het is een heel ongelukkige situatie."

Daders

Voorzitter Reinhard Rauball hoopt desondanks dat de spelers de volgens de politie gerichte aanslag woensdag voor even kunnen vergeten. "Het ergste zou zijn als de daders van de aanval er ook nog iets mee bereiken."

Dortmund-doelman Roman Bürki vertelt in de Zwitserse krant Blick: "Ik zat naast Bartra op de achterste rij in de bus. De bus reed de hoofdstraat op, toen er een enorme knal te horen was. Een explosie."

De spelers gingen daarna snel op de grond in de bus liggen. "We wisten niet of er nog meer knallen zouden komen", aldus Bürki.

Steun

Op Twitter bieden fans van Dortmund met de hashtag #bedforawayfans een slaapplaats aan voor supporters van Monaco, die door het uitstellen van de wedstrijd een dag langer in Duitsland moeten blijven.

De voetbalwereld reageerde geschokt op het incident. Op social media betuigen veel clubs hun steun aan Dortmund en Bartra. Tegenstander AS Monaco steekt de Duitse club een hart onder de riem en spreekt vol lof over het gedrag van de Duitse fans in het stadion.

"Onze steun gaat uit naar Marc Bartra en iedereen van Borussia Dortmund", twittert FC Barcelona, de oude werkgever van verdediger Bartra. Ook in Duitsland is er steun. "You'll Never Walk Alone, BVB! We staan zij aan zij", twitterde competitiegenoot Hamburger SV. Bayern München wenste Borussia en ook Bartra het beste.

Het internationaal olympisch comité (IOC) liet van zich horen bij monde van voorzitter Thomas Bach. "Vandaag staan alle sportfans achter Borussia Dortmund", aldus de Duitse bestuurder.FC Porto is eveneens solidair, laat de Portugese club weten. Anderlecht spreekt de hoop uit dat iedereen bij Borussia Dortmund oké is. "Houd jullie sterk", is de boodschap van de Belgen.

UEFA

De internationale en Europese voetbalbond hebben de aanval op de spelersbus van Borussia Dortmund scherp veroordeeld. ''De FIFA veroordeelt de incidenten in Dortmund in de krachtigste bewoordingen'', zei voorzitter Gianni Infantino van de mondiale voetbalbond. ''Onze gedachten zijn deze avond na deze onverklaarbare gebeurtenissen bij de club en de fans van Borussia en AS Monaco.''

Aleksander Čeferin, de preses van de Europese bond UEFA, zei dankbaar te zijn dat de autoriteiten en beide clubs met 'gezond verstand' op de situatie hebben gereageerd. ''Het was de juiste beslissing om de wedstrijd uit te stellen. De veiligheid van de fans, spelers en officials staat altijd voorop'', zei hij.

De heenwedstrijd in de kwartfinales van de Champions League wordt woensdag om 18.45 uur ingehaald, besloot de UEFA na overleg met Borussia Dortmund en andere betrokken partijen.